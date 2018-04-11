ميد نت: 8 ملايين جنيه تكلفة شراء مقر جديد للرعاية الصحية

مروة عبد النبىتعتزم شركة "ميد نت - مصر" للرعاية الصحية - الذراع الاستثمارى لشركة ميونخ رى الألمانية لإعادة التأمين- التوسع على المستوى الأفقى خلال العام الجارى من خلال شراء مقر جديد بمصر الجديدة.وقال الدكتور أحمد نوح، العضو المنتدب لـ"ميد نت"، إن الشركة الأم - ميونخ رى- وافقت على شراء مقر جديد ل

مروة عبد النبى

تعتزم شركة “ميد نت – مصر” للرعاية الصحية – الذراع الاستثمارى لشركة ميونخ رى الألمانية لإعادة التأمين- التوسع على المستوى الأفقى خلال العام الجارى من خلال شراء مقر جديد بمصر الجديدة.

وقال الدكتور أحمد نوح، العضو المنتدب لـ”ميد نت”، إن الشركة الأم – ميونخ رى- وافقت على شراء مقر جديد لفرعها فى مصر، بتكلفة استثمارية قدرها 8 ملايين جنيه لخدمة التوسيع، وتعظيم حجم أعمالها، المخطط الوصول به إلى 500 مليون جينه خلال العامين المقبلين.

وأشار نوح إلى أن شركته تتوسع فى عدة اتجاهات، أهمها القيام بتجهيز السيستم التكنولوجى الخاص بها، والمعروف باسم “med next plus online” بكامل سعته لدى أكثر من 2800 مقدمى خدمة فى كافة أنحاء الجمهورية، قبل نهاية العام الجارى، لتحقيق هدفها من خلال خدمة على أعلى مستوى من الحرفية والدقة.

وأضاف أن شركته تستهدف الوصول الى 180 ألف عميل – حامل بطاقة الشركة ومستفيد من الخدمات الطبية، بنهاية سبتمبر المقبل، وتتعامل مع 2800 مقدم خدمة كالمستشفيات الكبرى ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعيادات الخارجية ومراكز العلاج الطبيعى والبصريات بكافة انحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن أبرز عملاء “ميدنت –مصر” الشركة القابضة للبناء والتشييد والبنك العربى والبنك المصرى الخليجى وشركة إعمار والبنك المصرى الخليجى والبنك العربى المحدود وشركة البافارية للسيارات و”KMBG” حازم حسن.