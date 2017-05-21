ميد سيرفيس الأردنية تعتزم دخول سوق الرعاية الطبية المصرية

مروة عبد النبىكشف مصدر تأمينى رفيع عن اعتزام شركة "ميدسيرفيس" الأردنية " للتأمين الصحى دخول سوق الرعاية الطبية فى مصر.وأضاف أن الشركة تعتزم تقديم أوراقها إلى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قبل نهاية العام الجارى برأسمال5 ملايين جنيه مبدئيا، على أن تقوم بزيادته سنويا تحسبا لإقرار مشروع قانون التأم

مروة عبد النبى

كشف مصدر تأمينى رفيع عن اعتزام شركة “ميدسيرفيس” الأردنية ” للتأمين الصحى دخول سوق الرعاية الطبية فى مصر.

وأضاف أن الشركة تعتزم تقديم أوراقها إلى هيئة الاستثمار والمناطق الحرة قبل نهاية العام الجارى برأسمال5 ملايين جنيه مبدئيا، على أن تقوم بزيادته سنويا تحسبا لإقرار مشروع قانون التأمين الجديد بالبرلمان، وذلك بتقديم طلب إلى هيئة الرقابة المالية لتأسيس شركة إدارة تأمين طبى تتوافق ومتطلبات القانون الجديد.

وأوضح أن “ميدسيرفيس” ستدخل السوق المصرية بنظام تكنولوجى على أعلى مستوى من التقنية، لإدارة ملفات عملاء العقود والأفراد لشركات التأمين التى تزاول فرع الطبى، وذلك بغرض خفض التكلفة التشغيلية والحصول على مراجعات على مستوى عال من الدقة بسرعة فائقة، وبأعلى معدلات أمان علاوة على تطوير وتسويق منتجات التأمين الطبى.

وكشف أن هيكل ملكية الشركة سيكون بنسبة لاتقل عن 90%لصالح “ميد سيرفيس” و10% لصالح عضو منتدب لإحدى شركات الرعاية الطبية، موضحا أن هناك مفاوضات حول دخول “ميدسيرفيس” تحت مظلة شركة قابضة تعمل فى مجال الرعاية الصحية فى السوق المصرية منذ أكثر من عامين أم أنها ستكون مستقلة.

جدير بالذكر أن”ميد سيرفيس ” تأسست فى العاصمة الأردنية عام 2001لتقديم التأمين الصحى والخطط الصحية ذات التمويل الذاتى، وخدمات الإدارة لتقديم خدماتها بأحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات لتحليل البيانات فى مجال الخدمات الصحية، علاوة على خبرتها التى وضعتها فى مرتبة جيدة تقوم من خلالها بتزويد عملائها بالخدمات الاستشارية التي تتراوح بين تحسينات برامج الرعاية الصحية القائمة، وتصميم برامج مصممة خصيصا، لتلبية متطلبات بعض عملائها.