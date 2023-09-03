ميد بنك ينضم إلى شبكة المدفوعات اللحظية IPN

انضم ميدبنك إلى شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) لتيسير تحويلات الأموال اللحظية بين البنوك وبعضها، حيث سيتمكن عملاء ميدبنك من خلال تطبيق إنستاباي من إجراء المعاملات المالية والتحويلات النقدية والتي تتضمن خدمة التحويل المحلي اللحظي للعملاء من حساباتهم المصرفية أو بطاقة ميزة المدفوعة مسبقا لأى حساب من حسابات البنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية وكذلك التحويل لأي محفظة إلكترونية داخل مصر عن طريق رقم الهاتف المحمول، هذا بالإضافة إلى سداد مستحقات بطاقات ميدبنك الائتمانية ودفع التبرعات والإطلاع على جميع الحسابات الخاصة بالعميل.

و في هذا الاطار، أكد المهندس سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل أن هذه الخطوةجاءت دعما لتحقيق استراتيجية البنك في السوق المصرفي المصري والتي تأتي تحت عنوان “نعمل لمستقبلك” حيث تأتي الخدمة الجديدة بهدف نشر الثقافة البنكية الرقمية من خلال تمكين عملاء البنك من الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي و ذلك تحت مظلة البنك المركزي المصري وتحقيقا للرؤية الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول إلى مجتمع غير نقدي.

كما أعربت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميدبنك عن سعادتها وفخرها بهذه الخطوة الهامة التي تلبي إحتياجات وأولويات العملاء اليومية المتغيرة والمتطورة وتوافق تطلعاتهم من خلال منتجات وحلول دفع إلكترونية ورقمية مرنة، وتسهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية بطريقة آمنة وفعالة ولحظية تعمل على مدار 24 ساعة بمنتهي السهولة من خلال تطبيق إنستاباي، مما يسهم في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد مما يساهم في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة لميدبنك تهدف إلى مواكبة النظم المصرفية الحديثة، وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات لتواكب التطور التكنولوجي والرقمي واستقطاب المزيد من العملاء، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، وينافس ميدبنك على جودة ومرونة الخدمات بالشكل الذي يحقق له ميزة نسبية تجذب جميع الشرائح والفئات.