“ميد بنك” يقرر تثبيت الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد

قرر بنك مصر إيران “ميد بنك” تثبيت الفائدة على الشهادة الثلاثية ثابتة العائد عند مستويات 11% و11.5% و12% حسب آجال صرف الفائدة .

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماع استثنائي خلال الأسبوع الجاري خفض الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 3% دفعة واحدة لتصل إلى 9.25% و10.25% لتحفيز الاقتصاد المصري ومحاولة التقليل من آثار انتشار فيروس كورونا عالميًا .

وقال المركزي إن القرار جاء فى ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التي حققها الإقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الإقتصادى الوطني وما اعتاده البنك المركزي المصري على اتخاذ خطوات استباقيه في الظروف الإستثنائية.

أشار المركزي الى ان اللجنة قررت أيضا خفض سعر الإئتمان والخصم ليصل الى 9.75%

وأكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصرى، ” أنه تم خفض أسعار العائد كإجراء استثنائي مما يساهم في دعم النشاط الإقتصادى بكافة قطاعاته، اخذا في الإعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ±( ٪ 3 )٪ خلال الربع الرابع من عام 2020″

كما أشارت الى أنها لن تتردد في اتخاذ الخطوات الضرورية بشأن أسعار العائد ولن تحيد عن الدور الأساسى المنوط به البنك المركزي وهو المحافظة على تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقرر بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين بتثبيت الفائدة على الشهادات الثلاثية ثابتة العائد عند مستويات 12% لدعم القطاع العائلي في مواجهة التطورات الحالية، كما قرر بنك ناصر تثبيت الفائدة على شهادة رد الجميل لأصحاب المعاشات وكبار السن عند مستوى 12.5%.

تأسس ميد بنك كشركة مساهمة مصرية عام 1975 كشركة مساهمة مصرية ويساهم فيه بنك الاستثمار القومي بنسبة 29.93% وشركة مصر للتأمين بنسبة 16.06% وشركة مصر لتأمينات الحياة بنسبة 13.87%، والشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي بنسبة 40.14%.