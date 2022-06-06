«ميد بنك» يفتتح أول مركز لخدمات تطوير الأعمال في بني سويف

افتتح ميد بنك مركزاً لخدمات تطوير الأعمال في محافظة بني سويف، ليكون أول مركز تابع للبنك لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تنمية قدراتهم، وتوفير مختلف الخدمات غير المالية التي تساهم بشكل كبير في تطوير ونمو أعمال تلك الشريحة من العملاء.

وذلك في إطار مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك المركزي لتوفير الدعم غير المالي لرواد الأعمال، لينضم المركز الجديد الي شبكة فروع مراكز خدمات تطوير الأعمال التابعة لـ12 بنك بالإضافة إلي وزارة الشباب والرياضة ليصل عددها حتي الآن ل 33 مركزًا في 18 محافظة.

وقال البنك في بيان له إن افتتاح مركز تطوير الأعمال يأتي في ضوء الاستراتيجية الجديدة لميدبنك التي أطلقها تحت شعار “نعمل لمستقبلك”، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير مختلف الحلول البنكية والخدمات المصرفية وغير المالية التي تدعم نمو هذه المشروعات وتوسيع نطاقها مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

وعقب الدكتورعمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك: “أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الجديدة لميدبنك، وذلك لأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، كما أن ميدبنك يعمل على التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم حلول بنكية تناسب احتياجات الشرائح المختلفة لذلك القطاع، وتوفير الخدمات غير المالية والاستشارية والدعم والارشاد لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والناشئة في إطار مبادرة رواد النيل”.

ومن جانبه صرح شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي: “مبادرة رواد النيل تعد من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الخدمات غير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية لمساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة عن طريق توفير بنية تحتية متكاملة لهم. يستهدف البنك المركزي زيادة قاعدة البنوك المشاركة بهذه المبادرة لخلق الثقافة والحافز بداخل القطاع المصرفي وتهيئة البنية التحتية والآليات اللازمة به لتوفير الخدمات الاستشارية من دعم وارشاد لرواد الأعمال ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة، بجانب برامج المبادرة الأخرى لتنمية قدراتهم وتشجيع الصناعة المحلية ودعم القطاعات الاقتصادية الهامة وخاصة القطاعات الزراعية والصناعية وتشجيع مشروعات قطاع الاقتصاد غير الرسمي علي التحول للقطاع الرسمي والاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية المختلفة”.

وقالت، إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض المشتركة بالبنك إن ميد بنك يحرص على المشاركة في مبادرات البنك المركزي ويؤمن بأهمية دور القطاع المصرفي في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية مصر 2030. كما يرعى ميدبنك التكامل بين الخدمات البنكية والخدمات غير المالية التي أصبحت تشكل محورًا هامًا في عملية التنمية الاقتصادية، ولذلك فإن الاستراتيجية الطموحة لميدبنك تولي اهتمامَا كبيراً لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما يحرص ميدبنك على مساعدة الشباب على الابتكار وتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع، ولذلك يشارك في مبادرة رواد النيل من خلال إنشاء مركز خدمات تطوير الأعمال بفرع بني سويف، حيث يقدم حزمة من الخدمات غير المالية للشركات الناشئة و الصغيرة، وتعمل تلك المراكز على تحقيق أهداف المبادرة التي تتضمن تبنى أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفني والتقني لها، ورعايتها في جميع مراحلها حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، بالإضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجيا والتوسع في التطبيقات الرقمية لدعم القطاع الزراعي، بما يساعد على سد احتياجات السوق المصرية وزيادة فرص العمل”.

وأضافت: “يقدم المركز الجديد حزمة متنوعة من الخدمات تصل إلى 9 خدمات ومن أهمها “خدمة تيسير الحصول على التمويل” من خلال تجهيز الملف الائتماني والمستندات المطلوبة من العميل لدراسة التمويل المطلوب وتوعيته بمنهجية التعامل مع مؤسسات التمويل، و”خدمة تيسير التسجيل والحصول علي تراخيص النشاط” حيث يقوم المركز بمساعدة العميل في الوصول للمعلومات الخاصة بالتسجيل من الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط وكذا الحصول على ترخيص المزاولة، و”خدمة تكوين فكرة مشروع جديد” التي تهدف إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال المحتملين من تحديد أفكار المشروعات القابلة للتنفيذ وتقييم المراحل المختلفة لفكرة المشروع والتأكد من صلاحيته للتنفيذ”.

كما ذكرت أبوزيد: يولي ميد بنك اهتمامًا محوريًا بدعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء قطاع تابع للائتمان المصرفي بميد بنك خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسع في ذلك المجال، كما يوفر ميد بنك الحلول التمويلية المختلفة لعملاء الشركات بما فيها المبادرات المتاحة من البنك المركزي، ومنها مبادرة التمويل بسعر عائد 5% والتي تهدف لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة لرأس المال العامل وتمويل النفقات الرأسمالية، ومبادرة التمويل بسعر عائد 8% لتمويل كل من رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية وخطط التوسع والمشاريع الجديدة للشركات متوسطة الحجم، بجانب الخدمات المُقدمة من خلال مركز تطوير الأعمال بمحافظة بني سويف، حيث يعمل ميد بنك على زيادة نسبة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25% بنهاية عام 2022 وفقًا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن”.

وأضاف أحمد جابر، مساعد المدير العام لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ ميد بنك أن مشاركة البنك في مبادرة “رواد النيل” تعد أحد الخطوات التي يخطوها البنك ضمن استراتيجية التوسع في خدمة عملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم خدمات غير مالية وخلق فرص بيعية من خلال تشبيك عملاء القطاع ببعض الشركات الكبري ضمن محفظة البنك، وأيضًا توفير برامج التدريب المختلفة وخدمات الاستشارات، بالإضافة إلى خدمات أخرى تقدم قيمة مضافة لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة.