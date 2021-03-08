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ميد بنك يطلق الهوية والعلامة التجارية الجديدة ويدشن خطة توسع قوية

عمرو الجارحي: الوصول بإجمالى شبكة الفروع الى 40 فرعا بجميع محافظات الجمهورية
محمد سالم 12:30 م, الأثنين, 8 مارس 21 12:30 م, الأثنين, 8 مارس 21

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أعلن ميد بنك، اليوم الاثنين، إطلاق الهوية والعلامة التجارية الجديدة تحت شعار “نعمل لمستقبلك” وذلك فى إطار خطة طموحة للنمو والتوسع على مستوى الفروع وخدمات التجزئة المصرفية والشمول المالي وتمويل المشروعات.

قال عمرو الجارحي، رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للبنك، ان العمل على الشعار والعلامة الجديدة لميد بنك استغرق نحو 8 شهور تقريبا، من مايو الماضى تقريبا، مشيرا الى ان الاستراتيجية تركز على 3 محاور رئيسية هى: العمل لتحسين حقوق الشركاء المساهمين، تعزيز الوصول للعملاء وتلبية متطلباتهم، كذلك العمل على تحسين اوضاع العاملين بالبنك.

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أضاف ان خطة تطوير ميد بنك تشمل عددا من الجوانب على رأسها، البنية التحتية التكنولوجية، التجزئة المصرفية، المخاطر، المشروعات الصغيرة.

اشار الى ان ميد بنك يسعى لتطوير شبكة الفروع بالكامل وعددها 16 فرعا، بدء تطوير 3 منها وسيتم الوصول الى 12 فرعا بنهاية العام الجارى، وذلك بالتوازى مع خطة توسعية تستهدف الوصول الى 40 فرعا فى جميع المحافظات حتى نهاية 2025.

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بقلم محمد سالم

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