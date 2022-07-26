«ميد بنك» يستهدف الوصول بمحفظة التمويلات المباشرة إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام

قالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفى والقروض المشتركة فى «ميد بنك»، إن مصرفها يستهدف الوصول بحجم محفظة القروض المباشرة إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى.

وأضافت فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن حجم محفظة القروض المباشرة بالبنك سجلت نحو 9 مليارات جنيه حتى يوليو الحالى.

وأشار أحمد جابر، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بـ«ميد بنك»، فى تصريحات لـ«المال» إلى أن تمويلات المصرف لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة -ضمن مبادرة البنك المركزى- تستحوذ على %50 من إجمالى حجم التمويلات الممنوحة لهذا القطاع.

وأطلق البنك برنامج «MID GO» (انطلق بطموحك) فى إطار استراتيجيته الجديدة التى ترتكز على تطوير البنية التحتية ومختلف الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق نموذج عمل فعال وفقًا لأحدث الأساليب والممارسات الدولية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعى يستحوذ على %30 من حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يليه «الخدمى» بحصة %20، ثم «التجارى» بنسبة %18.

وأضاف أن البنك نجح فى تحقيق نمو بحوالى %60 خلال العام الماضى، و%40 آخر 6 أشهر، ونمو يتجاوز %27 فى عدد العملاء الذين حصلوا على تمويلات بالقطاع.

ويشمل «MID-GO» حزمة من الخدمات البنكية والحلول التمويلية التى يتم توفيرها إلى عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع احتياجات كل شريحة، آخذًا فى الاعتبار طبيعة تعامل المؤسسات المالية مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وما يتطلبه من مرونة وسهولة وسرعة فى تلبية احتياجاتهم، ومن المخطط إتاحة عروض مميزة للخدمات والمنتجات البنكية المخصصة لأصحاب الشركات التى تندرج تحت شريحة العملاء المستهدفة.

يذكر أن «ميد بنك» شارك مؤخراً فى المبادرة القومية «رواد النيل»، من خلال افتتاح مركز تطوير الأعمال لفرعه بمحافظة بنى سويف، ليعمل على تحقيق أهداف المبادرة التى تتضمن تبنى أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفنى والتقنى ورعايتها فى جميع مراحلها، حتى تتحول الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، إضافة إلى تنمية قدرات رواد الأعمال من الشباب ودعم استراتيجية تمكين المرأة اقتصاديًا وتشجيع الصناعة المحلية والتكنولوجى.