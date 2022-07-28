«ميد بنك» يدرس ضخ 50 مليون جنيه مساهمة بصندوق استثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قالت مصادر لـ«المال» إن «ميد بنك» يدرس المساهمة بنحو 50 مليون جنيه فى تأسيس صندوق استثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت المصادر أنه جارٍ مخاطبة عدد من البنوك للمشاركة فى الصندوق المزمع تأسيسه، فيما فضلت عدم الإفصاح عن قيمة رأسماله.

وأشارت إلى أن الصندوق يستهدف تمويل القطاعات الصناعية والزراعية ومن المتوقع طرحه نهاية العام الجاري.

وأطلق البنك برنامج «MID-GO.. انطلق بطموحك» فى إطار استراتيجيته الجديدة التى ترتكز على تطوير البنية التحتية ومختلف الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق نموذج عمل فعال وفقًا لأحدث الأساليب والممارسات الدولية.

ويشمل برنامج «MID-GO» حزمة من الخدمات البنكية والحلول التمويلية التى يتم توفيرها إلى عملاء الكيانات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع احتياجات كل شريحة.

ونجح البنك فى تحقيق نمو فى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحوالى %60 خلال العام الماضى ونحو %40 آخر 6 شهور ونمو يتجاوز %27 فى قاعدة عملاء القطاع.

وسمح «المركزى المصرى» للبنوك بضم مساهمتها فى رؤس أموال صناديق الاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة الـ%25 من إجمالى محافظ تمويلاتها.