«ميد بنك» يحصل على ترخيص تأسيس شركة لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكى

قال “ميدبنك” في بيان صدر عنه إنه حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن ترخيص وتأسيس شركة “ميدبنك” للتمويل الاستهلاكي تحت اسم “ميد تقسيط” لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف تلبية كافة احتياجات وتطلعات العملاء لتقسيط السلع والخدمات بأبسط وأسرع الإجراءات ودون الحاجة لفتح حساب أو الذهاب إلى البنك.

وأضاف البيان أن الشركة ستقدم باقة من الخدمات التمويلية غير التقليدية، والتي تتضمن مجموعة من الحلول والبرامج المبتكرة، مما يساهم في زيادة الشمول المالى، وبالتالي تعزيز حصة البنك السوقية.

يأتي تأسيس شركة ميدبنك للتمويل الاستهلاكي “ميد تقسيط” ضمن تحقيق إستراتيجية البنك في السوق المصرفية المصرية والتي تأتي تحت اسم “نعمل لمستقبلك”، حيث تأتي الخدمة الجديدة المقدمة من خلال شركه “ميد تقسيط” لتعزز تواجد البنك بجانب مواكبة التطور التكنولوجي والرقمي من خلال التركيز على التوسع في تقديم الخدمات البنكية في جميع القطاعات المصرفية، ومنها قطاع التجزئة المصرفية واستهداف شرائح جديدة من العملاء عن طريق زيادة عدد منتجات وخدمات المقدمة للأفراد سواء كانوا من عملاء البنك الحاليين أو غيرهم من المستفيدين، للمنافسة بقوة في سوق التمويل الاستهلاكي، لتصبح أحد اللاعبين الأساسيين في هذا المجال، خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عمرو الجارحى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لميدبنك عن سعادته بصدور قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على الترخيص لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

وتابع :”بذلك يصبح “ميدبنك” من أوائل البنوك العاملة في السوق المصرية، التي تقتحم هذه السوق الواعدة التي تنمو بشكل متزايد سنوياً. مؤكدا أن حصول البنك على هذا الترخيص يعكس القوة والمكانة والثقة التي يحظى بها البنك في سوق الخدمات المالية، والتي اكتسبها كنتيجة للتطور الذي شهده أداء البنك وتميزه في تقديم باقة متنوعة من الخدمات لكافة العملاء، بالتزامن مع عملية التوسع التي يشهدها البنك بافتتاح فروع جديدة في أنحاء الجمهورية لتسهيل عملية التواصل المباشر مع العملاء وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية في العالم”.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ميد تقسيط أنه تم تأسيس شركة ميدبنك للتمويل الاستهلاكي برأس مال مرخص به 150 مليون جنيه ومصدر بقيمة 50 مليونا، ومدفوع بقيمة 15 مليونا ، وذلك بعد دراسة متأنية لسوق التمويل الاستهلاكي في مصر والذي ينمو بشكل سنوي سريع. ومن المقرر أن يتم إطلاق الخدمة الجديدة في الربع الثالث من العام الحالي عبر تطبيق مبتكر سهل الاستخدام، يقدم خدمات تمويلية متنوعة تشمل المنتجات الاستهلاكية وخدمات متنوعة مثل الصحية والتعليمية.

وأشار محمد حمدى (العضو المنتدب لشركة ميد تقسيط) إلى أنه سيتم الاتفاق مع عدد من المراكز التجارية الكبرى على تقديم باقات متنوعة وجديدة من العروض غير المسبوقة التي تلبي جميع الاحتياجات وجميع التطلعات، موضحا أنه سيتم التدرج في تقديم الخدمات التمويلية، حيث ستبدأ في القاهرة الكبرى، ثم الإسكندرية لتنطلق منها إلى الدلتا، ثم محافظات الصعيد.

جدير بالذكر أن الموافقة تمنح الترخيص لشركة ميدبنك للتمويل الاستهلاكي بسجل النشاط تحت رقم 32 لعام 2022، إعمالاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي. وقد أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة قرار منح الترخيص لميدبنك برقم 740 لعام 2022، وذلك خلال اجتماع لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 504 المنعقدة بتاريخ 11 إبريل 2022.

وبعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بقانون رقم 159 لعام 1981 ولائحته التنفيذية. والذي جاء وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020.