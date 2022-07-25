«ميد بنك»: محفظة القروض تصل إلى 9 مليارات جنيه

قالت إيمان أبو زيد رئيس قطاع الائتمان والمشروعات في ميد بنك إن البنك نجح في الوصول بمحفظة الائتمان المباشر إلى 9 مليارات جنيه.

وأضافت أن المحفظة سجلت 5.2 مليار جنيه نهاية ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهم الركائز التي تعتمد عليها اقتصاديات الدول، لافتة إلي أنها تعمل علي توفير فرص العمل والحد من البطالة.

وأوضحت أن البنك طرح منتح MID GO لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة شهد نموا كبيرا خلال عام ونصف.

وأشارت إلي أنه خلال عام 2021 حقق قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نموا بقيمة 30% مقارنة بالعام السابق له، لافتة إلي أن القطاع الصناعي يستخوذ على 30% من حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت أن البنك يستهدف الوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية العام للتوافق مع تعليمات البنك المركزي.