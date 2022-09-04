«ميد آيكون العقارية» تعلن عن تنفيذ أول مركز للتجميل في العاصمة الإدارية



أعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولي للتجميل (ICC) عن إبرام بروتوكول تعاون مع شركة “ميد آيكون “medicon للتطوير العقاري لتخصيص إحدى مباني مجمع ميد آيكون الطبي في العاصمة الإدارية لعيادات متخصصة في الطب التجميلي وطب الأسنان وعلاج الأمراض الجلدية.

كشف الدكتور محمد أبوزيد رئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة (فينوس ) المؤسس للمؤتمر الدولي للتجميل (ICC) عن أن التعاون مع شركة “ميد آيكون” يستهدف الاستفادة من البنية التحتية للمشروع الإستراتيجي والذي يعد الوجهة الطبية الأولى والوحيدة المتكاملة فى منطقة R7 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ولفت إلى أهمية استغلال الموقع المتميز للمجمع الطبي وسهولة الوصول إلى العاصمة الجديدة والقاهرة الجديدة والقاهرة الكبرى والإسماعيلية والسويس والعين السخنة.

وأكد أهمية مجمع ميد آيكون الطبي فى العاصمة الإدارية لجذب السياحة العلاجية والتى توفر بدورها العملة الصعبة للبلاد.

واعتبر أبو زيد أن العاصمة الإدارية الجديدة هى محط أنظار جميع دول العالم كما يوفر المكان الإستراتيجى للمجمع جميع سبل جذب الأطباء والمرضى والمشغلين فى نشاط الرعاية الصحية.

السرجاني: البروتوكول يمثل خطوة هامة فى مسعى الشركة لتقديم مشروعات متميزة

ومن جهته قال المهندس حسام السرجاني المدير التنفيذي لشركة “ميد آيكون” للتطوير العقاري أن البروتوكول يمثل خطوة هامة فى مسعى الشركة لتقديم مشروعات متميزة ومتنوعة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته مشاريع الشركة الآخرى في العاصمة الإدارية مثل مشروع “أتيكا” السكني والتجاري و”لامبورجينى” الإيطالية لإدارة الشقق الفندقية ومدارس جرين لاند الدولية.

وأعرب عن سعادته بالإعلان عن المجمع الطبي لميد آيكون الذي يعد الأكبر والأشمل في المنطقة حيث يتكون من 115 عيادة بمختلف التخصصات الطبية و23 مركزا طبيا متخصصا واثنين من المستشفيات المتخصصة بسعة ١٦٠ سرير كما أنه مزود بقاعات اجتماعات مجهزة بأحدث وسائل العرض والاتصال ومناطق انتظار داخلية وخارجية للمرضى والزائرين على أحدث النظم العالمية.

ولفت إلى أن المجمع يضم أكبر صيدلية في العاصمة الإدارية ومناطق خدمية تجارية مثل المطاعم والكافيهات والبنوك ومناطق مخصصة للأطفال، بجانب عيادة المركز السويسري للطب البيولوجي.

وأشار السرجانى إلى أن التعاون مع المعرض والمؤتمر الدولي للتجميل (ICC) لتخصيص مبنى يحتوي على 52 عيادة لتخصصات الطب التجميلى وأمراض الجلدية و الأسنان وخمس مراكز كبرى للتجميل يعتبر إضافة إستراتيجية للمجمع لما يتميز به المعرض الدولي للتجميل من خبرة واسعة في مجال البحث العلمي وتوفيره منصة شاملة متقدمة تم إنشاؤها لجميع ممارسي الجراحة التجميلية والطب التجميلي ومكافحة الشيخوخة.

وبدوره اعتبر الدكتور وائل سعودي رئيس المؤتمر الدولي للتجميل (ICC) أن المؤتمر أثبت ريادته خلال السنوات الماضية حيث تم وضعه على خريطة المؤتمرات الدولية الطبية الهامة لما يقدمه من بحوث طبية تركز على تزويد جراحي التجميل وأطباء الجلد بأحدث الخبرات الأكاديمية والصناعية لتقدمهم المهني في المجال التجميلي.

وأوضح سعودى أن الهدف الأساسي من المعرض هذا العام هو بناء جسر بين الجراحة التجميلية والأمراض الجلدية، حيث سيساعد الخبراء البارزين والدوليين المدعوين جيل الشباب على تحقيق مفهوم “تقديم أعلى مستويات الجودة من خلال الاتحاد بين جراحي التجميل وأطباء الأمراض الجلدية”.

إشادة بالشراكة

وبدوره كشف السيد محمد سعد المدير التنفيذي للمعرض و المؤتمر الدولى للتجميل عن أهمية الشراكة الاستراتيجية مع كبرى شركات الأدوية العالمية والمصرية للوصول إلى مستوى عالمي في مجال صناعة المعارض في مجال طب و جراحة التجميل.

وستستعرض الشركات من خلال منصة المعرض ” ما يزيد على١٤٠٠ منتج عالمي للعناية بالبشرة والتجميل بالإضافة إلى تقنيات الليزر، وذلك على من خلال ٥ قاعات في مركز مصر للمعارض الدولية بالإضافة إلى قاعات المؤتمر المرافق وقاعات مخصصة للدورات التدريبية المتخصصة وورش العمل وعرض الملصقات العلمية، وفق سعد.

وأضاف سعد أن الشراكة “ميد آيكون” للتطوير العقاري الطبي تأتي في إطار السعي إلى تحقيق الرؤية الشاملة لممارسة هذا التخصص في بيئة مثالية يتوافر بها جميع مقومات النجاح.

و حضر حفل التوقيع العديد من المتخصصين في قطاع التطوير العقاري وفي قطاع الجراحات التجميلية وممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الاستثمار وأعضاء هيئة التدريس في كليات الطب المختلفة.

تأسست شركة ميدآيكون في عام 2021، وهي تجلب ثروة من الخبرة التجارية والعقارية من خلال مساهميها مع مهمة بناء مراكز طبية راقية في المناطق الرئيسية في مصر.

ميد آيكون هو أول مشروع يتم إطلاقه في العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن المقرر أن يتبعه المزيد في المناطق الرئيسية حول القاهرة خلال السنوات القليلة المقبلة، وفي مرحلة لاحقة حول منطقة الشرق الأوسط، باستثمار قدره 2 مليار جنيه.

وتأسس المؤتمر الدولي لمستحضرات التجميل في عام 2015، تحت إشراف الجمعية المصرية لصحة المرأة – فينوس.

وتم إنشاء ICC لجمع مجتمع الطب التجميلي معًا، وتعزيز التعليم وتبادل المعرفة مع الهدف الأساسي المتمثل في تحسين التقنيات والممارسات الجيدة في مجال الأمراض الجلدية التجميلية والجراحة.