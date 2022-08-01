Loading...

ميديكا زون تعتزم توقيع اتفاقية شراكة مع نقابة الأطباء

تستهدف 10 آلاف طبيب

ميديكا زون تعتزم توقيع اتفاقية شراكة مع نقابة الأطباء
عمر ياسر

عمر ياسر

6:15 م, الأثنين, 1 أغسطس 22

تعتزم منصة “ميديكا زون” المتخصصة في تقديم المحتوى الطبي المرئي، توقيع اتفاقية شراكة مع نقابة الأطباء المصرية تحت إشراف وزارة الصحة بحلول نهاية العام الحالي.

وقال أحمد صلاح ، الرئيس التنفيذي للمنصة ، إن الشراكة المرتقبة تستهدف استقطاب 10 آلاف طبيب لتقديم خدمات توعوية في كافة التخصصات الطبية من خلال المحتوى المرئي للمنصة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بها , من خلال مقاطع فيديو تتراوح مدتها بين 60 إلي 120 ثانية.

وكشف صلاح لـ” المال ” عن إعتزام المنصة التوسع بالسوق الخليجية فى أسواق السعودية و قطر و الإمارات و الكويت خلال عام 2027 علاوة على تقديم مليون إستشارة طبية سنويا بحلول نهاية العام القادم ،لافتا إلى ان المنصة تعتزم إستقطاب 5000 طبيب من دولتي السعودية و الكويت.

وأوضح أن المنصة تستهدف مليون متابع على قناة اليوتيوب الخاصة بها بحلول نهاية العام الحالي , مشيرا إلى ان عدد متابعي المنصة وصل إلى اكثر من 70 الف متابع حتى الان , علاوة على تقديمها لاكثر من 1000 استشارة طبية يوميا .

يذكر أن منصة ميديكا زون الطبية تاسست في عام 2016 و تستهدف المنصة تقديم خدمات طبية توعوية عن أي عرض يقوم المريض بالبحث عنه و توفير معلومة طبية موثقة للمستخدم المصري و العربي ، علاوة على تقديم خدمة الحجز للمرضى مع 500 طبيب بمختلف التخصصات تخطط لزيادتهم إلي ألف طبيب قبل أواخر 2022  إلى جانب تقديم إستشارات طبية مجانية “اونلاين” للمتابعين.

عمر ياسر

عمر ياسر

6:15 م, الأثنين, 1 أغسطس 22