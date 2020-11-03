«ميديكاجو» توفر 76 مليون جرعة من لقاح كورونا للحكومة الكندية

أعلنت شركة “ميديكاجو” للصناعات الدوائية، عن توقيعها اتفاق مع وزارة الخدمات العامة والمشتريات الكندية لتزويدها بما يصل إلى 76 مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد، الذي تنتجه الشركة في معاملها.

وأكدت “ميديكاجو” أنها ستقوم بإنشاء معامل وخطوط تصنيع في مدينة “كيبيك” لإنتاج اللقاح بدعم مالي من الحكومة الكندية يقدر بحوالي ١٣١ مليون دولار أمريكي، وذلك بعد حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المسئولة هناك، حيث ستقوم من خلال هذه المعامل بتطوير اللقاح ومتابعة التجارب السريرية التي ستتم على المرضى والمتبرعين.

كانت شركة ميديكاجو التي تمتلك مجموعة فيليب موريس إنترناشيونال ثلث أسهما، قد بدأت في إجراء اختبارات المرحلة الأولى من اللقاح الذي تنتجه من النباتات والاعشاب على المتطوعين في 14 يوليو الماضي، وذلك في إطار جهودها الجادة والرائدة لدعم الإنسانية للتصدي لجائحة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩).

من جانبه رحب أندريه كالانتزوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس إنترناشونال بالاتفاق الموقع بين الحكومة الكندية وشركة ميديكاجو، وقال انه يمثل خطوة مهمة وبناءه لدعم الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كوفيد-19″. معربا عن أمله أن يساهم اللقاح الذي تنتجه “ميديكاجو” في وقف تفشي هذا الوباء الذي أضر بالاقتصاد العالمي.

وأكد الرئيس التنفيذي، على ضرورة أن يصبح هذا التعاون مثالاً يحتذى به لتعزيز الشراكات بين الحكومات والشركات لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من أجل الصالح العام والقضاء على هذا الخطر، مؤكدا أن “التحديات الهائلة التي أفرزتها الجائحة تضع العالم على المحك، لذلك يجب الاستفادة من دعم الحكومات في تعزيز تدابير الصحة العامة”.



وتسعي العديد من الدول الي توفير علاجات ولقاحات لفيروس كورونا والذي تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد العالمي وخسائر ملايين الوظائف.

وبدأت مصر محادثات مع عدد من الدول المهتمة بتصنيع لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا للحصول علي تلك العلاجات أو اللقاحات للعمل علي توفيرها فور اعتمادها للسوق المصري.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى أمس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و 6291 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية،