«ميديفرت مصر» تشتري أسهما في «المالية والصناعية المصرية» بقيمة 10.6 مليون جنيه

أفصحت شركة المالية والصناعية المصرية عن شراء شركة ميدفيرت مصر للاستثمار حصة أسهم جديدة بقيمة 10.6 مليون جنيه تقريبا.

وأظهر إفصاح مرسل من ميدفيرت إلى البورصة المصرية الخميس، ارتفاع حصتها في المالية والصناعية المصرية بعد تلك العملية من 24.8% إلى 25.1% تقريبًا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 49.6 جنيه، وجرى تنفيذها عبر شركة الأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية، أظهر الإفصاح ارتباط ميدفيرت بثلاثة مساهمين في الشركة بنسبة 0.2% تقريبًا.

ميدفيرت اشترت حصة بنك مصر العام الماضي بقيمة 145.3 مليون جنيه

وأفصحت المالية والصناعية المصرية في أغسطس الماضي عن تخارج

(عضو مجلس الإدارة) من كامل حصته البالغة 9.98% (تعادل 7.2 مليون سهم ) بقيمة إجمالية قدرها 145.3 مليون جنيه تقريبا.

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 20 جنيها للسهم، وجرى تنفيذ العملية عبر شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، ولم يظهر الإفصاح ارتباك بنك مصر بأى أطراف أخرى مساهمة فى الشركة (كيانات أو أفراد).

وكانت شركة ميدفيرت مصر للاستثمار الطرف المشتري لحصة بنك مصر ساعتها لترتفع حصتها من 11.95% إلى 21.9% من إجمالى الأسهم، وتتصبح ثانى أكبر مساهم بعد القابضة للصناعات المعدنية.