«ميديترينيا كابيتال» تنهى الإغلاق الأخير لصندوق MC3 بقيمة 286 مليون يورو

MC3 ضخ حتى الآن نحو %60 من استثماراته المتوقعة فى 5 شركات بقطاعات مختلفة فى المغرب، وتونس، ومصر، وغرب ووسط إفريقيا.

أتمت شركة ميديترينيا كابيتال بارتنرز الإغلاق الأخير لصندوقها MC3 المخصص للاستثمار بالشركات الصغيرة والمتوسطة فى إفريقيا، بقيمة 286 مليون يورو.

وقال خالد سبع، المستشار لشركة مديترينيا بمصر فى تصريحات لـ «المال»، إن الصندوق يستهدف الاستثمار فى دول الجزائر، تونس، المغرب، ومصر، وأيضا وسط وغرب إفريقيا، وتشمل السنغال، ساحل العاج، والكاميرون.

ولفت إلى أن MC3 ضخ حتى الآن نحو %60 من استثماراته المتوقعة فى 5 شركات بقطاعات مختلفة فى المغرب، وتونس، ومصر، وغرب ووسط إفريقيا.

وقال: نحن مستمرون فى دراسة أفضل الفرص الاستثمارية فى مصر، بجانب العمل على متابعة الاستثمارات الحالية وفقا للتدابير التشغيلية والاجتماعية حتى تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

وتستثمر مديترانيا فى مصر بشركة كايرو سكان للتحاليل، فى حين تشمل استثماراتها شركو TGCC للإنشاءات بالمغرب، والتى لديها أعمال فى السنغال وساحل العاج، وأيضا مؤسسة Cofina لتمويل الشركات الصغيرة والتى لديها أعمال فى غرب ووسط إفريقيا، وساحل العاج، والسنغال، ومالي، والجابون، ومجموعة من الدول الأخرى.

وبالمغرب أيضا يستثمر الصندوق فى Akdital Holding للعيادات الخاصة بسعة 550 سريراً، وفى تونس بسلاسل محلات Aziza للمنتجات الغذائية بعدد 280 فرعاً.

ويستهدف MC3 حصة أقلية أو أغلبية فى المؤسسة المستهدفة، ويضخ استثماراته بالشركات الناجحة فى أسواقها المحلية، ولديها فرص للنمو على المستوى الإقليمى وفى قارة إفريقيا.

وكانت «المال» نشرت نهاية العام الماضي، استهداف ميديترينيا كابيتال بارتنرز إتمام الإغلاق الثانى لصندوق «ام سى ثري» مستهدفة 100 مليون يورو، وكان الإغلاق الأول للصندوق قد تم نهاية 2017 بقيمة 103 ملايين يورو.

وبدأت ميديترينيا نشاطها عام 2010، مستهدفة الاستثمار بدول (الجزائر، وتونس، والمغرب) وتم ضخ استثمارات صندوقيها MC1 وMC2 بهذه الدول، فيما تم تخصيص حصة من الصندوق الثالث لمصر ودول أخرى.