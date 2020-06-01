«ميديترينيا» تعتزم دمج «كايروسكان» و«ميتاميد» تمهيدا للطرح بالبورصة

كشف خالد سبع، المستشار الإقليمى لشركة «ميديترينيا كابيتال بارتنرز» فى مصر، أنها تستهدف دمج كيانى الرعاية الصحية التابعين لها (كايرو سكان) للتحاليل والأشعة، و(ميتاميد) للأشعة التشخيصية – تم الاستحواذ عليها مؤخرا- تحت مظلة كيان واحد تمهيدا لطرحه فى البورصة مستقبلا.

وقال إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتحقيق عملية اندماج كاملة بين الكيانين لخلق منصة ضخمة للأشعة التشخيصية وجميع الأنشطة المتعلقة بها إقليميا بإجمالى 45 فرعا.

وتابع أن خطة الطرح فى البورصة سيتم تنفيذها خلال عدة سنوات .

وتطرق «سبع» إلى تفاصيل صفقة الاستحواذ التى تمت منذ أيام على شركة «ميتاميد» لافتا إلى أن «ميديترينيا» وشركاءها الاستثماريين، و تابعتها «كايرو سكان» للتحاليل والأشعة، استحوذت من خلال صندوق استثمار «MC3» على حصة مسيطرة بـ «ميتاميد» فى صفقة تجاوزت قيمتها 100 مليون يورو.

وأوضح أن الشركاء الاستثماريين لـ«ميديترينيا» فى الصفقة، هم بنك التنمية الهولنديFMO» ومؤسسة التنمية الفرنسية «PROPARCO» و«DEG» التابعة للحكومة الألمانية، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، و شركات استثمار شبه حكومية أوروبية.

وقال «سبع» إن دمج «كايرو سكان» و «ميتاميد» سوف يمكن «ميديترينيا» من إطلاق أضخم منصة للأشعة التشخيصية إقليميا، تتمتع بفرص نمو قوية.

وكشف عن أن إدارة «ميتاميد» ستنتقل إلى دكتور حاتم الجبلى المدير الحالى لشبكة معامل كايرو سكان، موضحا أن الكيانين لديهما قدرات وخبرات بشرية وتكنولوجية تؤهلهما للتوسع فى دول أخرى.

وأشار إلى أن «كايرو سكان» تستهدف الوصول بعدد فروعها إلى 20 فرعاً مقارنة مع 18 حاليا، بينما تمتلك «ميتاميد» شبكة فروع فى مصر، والأردن، والسعودية، لافتا إلى أن هناك فرصا قوية للتوسع فى مجال الرعاية الصحية بهذه الأسواق.

وأكد أن «ميديترينيا» على استعداد لدراسة أى فرص استثمارية جديدة فى قطاعى الصحة والتعليم فى مصر، فى ظل فرص النمو القوية التى يحظى بها القطاعان.

يشار إلى أن «ميديترينيا» استحوذت على حصة فى معامل «كايرو سكان» للأشعة والتحاليل عام 2018، من خلال صندوق الاستثمار- «MC3» الذى أعلنت فى مايو إغلاقه – بقيمة 286 مليون يورو.

ويستهدف الصندوق الاستثمار فى الجزائر، تونس، المغرب، ومصر، وأيضا وسط وغرب أفريقيا، وتشمل السنغال، ساحل العاج، والكاميرون.