«ميديتريان إنرجي بارتنرز» تستهدف ضخ استثمارات 700 مليون دولار في «الهيدروجين الأخضر»

كشف المهندس تانر سينسوى، الرئيس التنفيذى لشركة «ميديتريان إنرجى بارتنرز» -المتخصصة فى الطاقة- أن الأخيرة تستهدف إنشاء مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل إلى 700 مليون دولار.

يُذكر أن «ميديتريان» وقعت فى أغسطس الماضى مذكرة تفاهم مع الحكومة المصرية، ممثلة فى عدة جهات، بهدف إنتاج 120 ألف طن أمونيا خضراء عبر إنشاء وحدة الأمونيا فى المنطقة الاقتصادية بالقرب من ميناء العين السخنة، باستخدام الطاقة المتجددة، بحلول عام 2025.

وتم توقيع الاتفاقية مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والصندوق السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف سينسوي، فى حواره مع «المال»، أن «ميديتريان إنرجى بارتنرز» تعد حالياً دراسات الجدوى والتفاصيل الدقيقة للمشروع، لعرضه على الشركاء، ومن ضمنهم الحكومة المصرية، للبدء فى تنفيذه.

وأوضح أن المشروع يتضمن وحدتين، الأولى لتحلية المياه لتوليد طاقة نظيفة والهيدروجين الأخضر، والثانية لتحويل الأخير إلى أمونيا خضراء.

وكشف سينسوى أن تكلفة وحدة إنتاج الأمونيا ستصل إلى 300 مليون دولار، بالإضافة إلى أن نظيرتها لتوليد الطاقة النظيفة ستتكلف نحو 300 إلى 400 مليون.

وأوضح أن «ميديتريان إنرجى بارتنرز» تعاقدت مع شركة «بتروفاك» الإنجليزية لتولى مهمة مقاول بناء منشأة الأمونيا الخضراء، متوقعًا بدء تنفيذ المشروع فى عام 2024، على أن تنتج أول شحنة بحلول 2026.

وأشار سينسوى إلى أن شركته ستعتمد فى تمويل المشروع على عدة مصادر، من بينها قائمة بنوك محلية وأوروبية ومؤسسات تمويل دولية على رأسها EBRD، بالإضافة إلى عقود البيع طويلة الأجل.

وأفصح الرئيس التنفيذى لشركة «ميديتريان انرجى بارتنرز»، عن سعيها لتنفيذ أول مشروع من نوعه فى السوق المحلية لالتقاط وتخزين الكربون، لافتًا إلى أنها فى المراحل التحضيرية.

وتطرق سينسوى فى حواره مع «المال» إلى فرص مصر لتصدر سوق الطاقة المتجددة، فى ظل توقعاته بتغير خريطة مصدرى الطاقة خلال الأعوام المقبلة، محددًا سبل استغلال تلك المقومات، وأبرزها منح تسهيلات للمستثمرين.

وتعد «ميديتريان إنرجى بارتنرز» شركة متخصصة بمشروعات الطاقة، تم تأسيسها فى عام 2021، تستهدف العمل بمجالات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى نشاط التقاط وتخزين الكربون.