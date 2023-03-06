«ميديا هب» تطرح البوستر الرسمي لمسلسل «تحت الوصاية»

طرحت شركة «ميديا هب» البوسترات الرسمية لمسلسل ” تحت الوصاية ” بطولة النجمة منى زكي ، والذي تشارك به في الموسم الرمضاني القادم .

ظهرت منى زكي على بوستر المسلسل وهي تحتضن طفلين ، ولاقت الصورة اعجاب الكثيرين بمواقع التواصل الاجتماعي .

وتناقش النجمة منى زكي في المسلسل العديد من القضايا التي تخص المرأة وضرورة تمكينها في مختلف أنشطة المجتمع، وتحديها للصعاب الكثيرة التي تواجهها خلال رحلة حياتها، وذلك خلال شخصية “حنان” ربة منزل وأم لطفلة رضيعة وطفل آخر ذى 9 سنوات، وتواجه بعد وفاة زوجها العديد من المشاكل.

مسلسل “تحت الوصاية” تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة منى زكى، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبد العظيم، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين.