ميديا هب تطرح البرومو الرسمي ل" رسالة الامام" فيديو "

طرحت شركة ميديا هب سعدي – جوهر للانتاج الفني والدرامي الساعات الماضية البرومو الرسمي للمسلسل الديني ” رسالة الامام” الذي يقوم ببطولته النجم خالد النبوي في موسم رمضان هذا العام .

وظهر بعض أبطال العمل في البرومو يتحدثون باللغة العربية الفصحى وبعضهم الاخر يتكلم باللغة العامية ، كما تناول برومو مسلسل رسالة الامام لخالد النبوي سيرة الامام الشافعي والتركيز بشكل مكثف على فترة وجودة في مصر في جملة قالها النبوي ” آن الآوان اللقاء يامصر ” ، ثم اختتم البرومو بجملة دعاء من الامام الشافعي الذي يجسده خالد النبوي بالمسلسل لمصر فقال ” اللهم احفظ مصر وأهلها واجعل أهلها في رباط إلى يوم الدين”.

مسلسل رسالة الامام انتاج ميديا هب واخراج الليث حجو ويشارك فيه أروى جودة ونضال الشافعي وجيهان خليل وخالد أنور وغيرهم .