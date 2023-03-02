«ميديا هب» تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «الصفارة» « فيديو»

طرحت ميديا هب للانتاج الدرامي والفني لملاكها المنتجين سعدي – جوهر الساعات الماضية البرومو الرسمي التشويقي لمسلسل ” الصفارة” الذي يقوم ببطولته النجم الكوميدي أحمد أمين في شهر رمضان القادم الذي ينطلق آواخر مارس الجاري .

ويعتبر مسلسل الصفارة أولى بطولات أحمد أمين المطلقة في الدراما التليفزيونية، وأيضًا أولى تجارب المخرج علاء إسماعيل بالدراما، بعد إخراجه لبرنامج “البلاتوه”.

وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، وفكرته مأخوذة عن رواية Sound Of Thunder 1952 وهو ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض بشكل حصري على قناة Dmc في شهر رمضان المقبل.

المسلسل من تأليف ورشة كتابة سارة هجرس وشريف عبدالفتاح، وبطولة أحمد أمين وطه دسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوي، إنعام سالوسة، وعدد آخر من الفنانين الشباب، واخراج علاء إسماعيل.