ميديا تاتش تطرح 4 باقات لإدارة صفحات الشركات أونلاين‎

المال – خاص:طرحت شركة ميديا تاتش التابعة لمجموعة المهاب للاستيراد والتصدير المالكة للعلامة التجارية "إم تاتش" للهواتف المحمولة 4 باقات لإدارة صفحات الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.قال طارق عيد ، مدير العلاقات العامة بالمجموعة أن ميديا تاتش تستهدف عمل صفحات احترافية على مواقع التواصل ال

المال – خاص:

طرحت شركة ميديا تاتش التابعة لمجموعة المهاب للاستيراد والتصدير المالكة للعلامة التجارية “إم تاتش” للهواتف المحمولة 4 باقات لإدارة صفحات الشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

قال طارق عيد ، مدير العلاقات العامة بالمجموعة أن ميديا تاتش تستهدف عمل صفحات احترافية على مواقع التواصل الاجتماعى للشركات تمثل متجر إلكترونى ومنصة لإدارة أعمالها فى نطاق محافظتها أو خارجها .

وأوضح عيد لـ”المال” أن الشركة الجديدة تسعى أيضاً لعمل بروموت مدفوع للصفحات بهدف الوصول لأكبر عدد من العملاء ونشرها على أكبر الجروبات والصفحات المشهورة، إضافة للمتابعة اليومية مع المعلن لمعرفة أحدث المنشورات على الصفحة من خلال فريق عمل يتولى الرد على تساؤلات العملاء وشرح المنتج لهم وتوجيههم للشراء.

وأضاف أن المهاب قررت إنشاء ميديا تاتش لمساعدة التجار على التواصل مع كافة أطياف المستهلكين ونشر المنتجات بطريقة أفضل وأسرع وأشمل مقارنة بالطرق التقليدية من خلال باقات تقدمها الشركة للعملاء.

وتابع تم تجهيز الشركة التى يقع مقرها فى المهندسين بكل الأدوات التى تساعد فى نشر أعمال الشركات على السوشيال ميديا، من خلال الاستعانة بفريق من المصصين، كما ستقوم أيضا بإنشاء مواقع إلكترونية وحملات الsms وحملات الواتس آب وتصميم المطبوعات والبانارات المختلفة، يذكر أن الشركة بدأت أعمالها بالسوق المحلية فى 7 يوليو الماضى.



