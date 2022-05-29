«ميدياتك» تعلن عن إطلاق حلول شبكة واي فاي 7

أعلنت ميدياتك اليوم عن إطلاق الشريحتين المبتكرتين الرائدتين، فيلوجيك 880 وفيلوجيك 380، من حلول شبكات واي فاي 7 لتطبيقات النطاق الترددي العالي في قطاع المنتجات الإلكترونية للشركات الكبرى وشركات التجزئة والأفراد، لتكونا في طليعة حلول شبكات واي فاي 7 المطروحة في السوق، ما يتيح لشركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية بتقديم منتجات متطورة مدعومة بأحدث تقنيات الاتصال المتوفرة.

وتمثل شريحة فيلوجيك 880 منصة متكاملة تتميز بنقطة وصول بشبكة واي فاي 7 مع وحدة معالجة مضيفة متقدمة لتوفير أفضل راوتر وبوابة اتصال في قطاع الشركات الكبرى وشركات التجزئة. وتتمتع الشريحة ببنية هندسية قابلة للتطوير، قادرة على دعم نطاق خماسي 4×4 بسرعة قصوى 36 جيجابت في الثانية. فيما تم تصميم شريحة فيلوجيك 380 لتوفير اتصال بشبكة واي فاي 7 لجميع أجهزة العملاء، بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز والحواسب وأجهزة الاستقبال وأجهزة بث المحتوى الرقمي.

وتدعم الشركة حلول المنصات المتوافقة لتزويد هذه الأجهزة بقدرة الشريحة على البث المزدوج المتزامن بشكل تلقائي، ما يساعد على تسهيل عملية التصميم وتحسين الأداء وتسريع وصول الشريحة إلى السوق.

وتعليقا على هذا الموضوع، قال آلان شو، نائب رئيس الشركة والمدير العام لقسم الاتصال الذكي لدى ميدياتك ان حلول الإتصال الذكي الخاصة بالشركة توفر الاداء الافضل و الاسرع في إطار التزام الشركة بتعزيز انتشار شبكات واي فاي 7 على نطاق واسع وفي أسواق جديدة.

وتابع ان عملاء الشركة يمكنهم الإستفادة من من شريحتي فيلوجيك 880 وفيلوجيك 380، توفير تجارب اتصال سريعة وموثوقة ومستقرة، لتلبية متطلبات الاتصال المتزايدة في القطاع.

وتتميز شريحة فيلوجيك 880 بنقطة وصول بشبكة واي فاي 7، إلى جانب معالج تطبيقات قوي ووحدة معالجة عصبية، بهدف تقديم اتصال فائق السرعة بشبكة اتصال لاسلكية (واي فاي)، وشبكة اتصال داخلية (إيثرنت)، وأفضل أداء ممكن لمعالجة حزم البيانات.

وتدعم الشريحة طيفاً واسعاً من الواجهات والملحقات الطرفية، ما يساعد على تخصيص التصاميم للتطبيقات والمنتجات بمختلف مستوياتها, إلى جانب تزويدها بنقطة اتصال بشبكة واي فاي 7 بتصميم 6 نانومتر.

خصائص شريحة شريحة فيلوجيك 880

تتميز شريحة فيلوجيك 880 بالخصائص التالية:

• دعم لأهم تقنيات شبكات واي فاي 7 مثل التضمين السعوي المتعامد 4096-QAM، وتردد 320 ميجاهرتز، وتقنيتي وحدة الموارد متعددة المستخدمين والتشغيل متعدد الوصلات

• إمكانية تطويرها بتزويدها بنطاق خماسي بسرعات 36 جيجابت في الثانية

• دعم سرعات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية في القناة الواحدة

• دعم وحدة الموارد المزودة بتقنية الوصول المتعدد لتقسيم التردد المتعامد، ودعم تقنية تعدد المستخدمين وتعدد المدخلات وتعدد المخرجات، ودعم تعدد معرف مجموعة الخدمات الأساسي

وإضافة إلى قدرات نقطة الاتصال بشبكة واي فاي 7، تنفرد شريحة فيلوجيك 880 بوحدة معالجة مضيفة متقدمة، تشمل معالج التطبيقات رباعي النوى، Arm Cortex-A73، ووحدة معالجة عصبية متطورة. وتتضمن المزايا الرئيسية:

• شبكة متطورة من معالجات التفريغ والنقل على واجهات شبكة واي فاي وإيثرنت.

• معالج (EIP-197) الشبكي لتقنيات التشفير لتسريع حزمة بروتوكول الإنترنت الأمنية، وبروتوكول طبقة المنافذ الآمنة، وبروتوكول أمان طبقة نقل حزم البيانات أو بروتوكول المراقبة والتحكم بنقاط اتصال الشبكات اللاسلكية، وبروتوكول النقل الآمن بالوقت الفعلي، وبروتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط.

• منح خيارات تخصيص كبيرة للشريحة من خلال دعم واجهات عالية السرعة، منفذ USB بسرعة 5 جيجابت في الثانية ومنفذ الملحقات الإضافية السريع بسرعة 10 جيجابت في الثانية، إلى جانب جهاز مرسل مستقبل غير متزامن شامل، ونظام الأمن الرقمي، وواجهة الطرفيات المتسلسلة، ونظام تعديل عرض النبضات، ومنافذ الإدخال / الإخراج للأغراض العامة، ونظام كلمة المرور لمرة واحدة وصُممت شريحة فيلوجيك 380، الشريحة الوحيدة والمستقلة بتصميم 6 نانومتر، ونقاط اتصال بشبكة واي فاي 7 وبلوتوث 5.3، بهدف توفير أفضل تجارب الاتصال في فئتها. وقد تم تطويرها خصيصاً للهواتف الذكية وأجهزة التلفاز والحواسب وأجهزة الاستقبال وأجهزة بث المحتوى الرقمي وغيرها العديد من أجهزة المستهلك الإلكترونية المدعومة من ميدياتك بالأنظمة على الرقاقة.

مزايا فيلوجيك 380

• دعم لأهم تقنيات شبكات واي فاي 7 مثل التضمين السعوي المتعامد 4096-QAM، وتردد 320 ميجاهرتز، وتقنيتي وحدة الموارد متعددة المستخدمين والتشغيل متعدد الوصلات.

• دعم تقنية التشغيل متعدد الوصلات، ما يوفر سرعات تصل إلى 6.5 جيجابت في الثانية

• دعم سرعات تصل إلى 5 جيجابت في الثانية في القناة الواحدة

• دعم نطاقات بترددات 2.4 و5 و6 جيجاهرتز.

• دعم أجهزة الاتصال اللاسلكي الثنائية وعمليات البث المتزامنة مزدوجة النطاق

• دعم النقل بتقنية بلوتوث 5.3 ونقل الصوت منخفض الطاقة

وتعمل ميدياتك منذ تأسيسها على الارتقاء بمعايير ومستوى تقنية واي فاي 7، وتُعد واحدة من أولى الشركات التي اعتمدت هذه التقنية. وسيمثل إطلاق تقنية واي فاي 7 المرة الأولى التي تتمكن فيها شبكة الاتصال اللاسلكية (واي فاي) من استبدال شبكة الاتصال السلكية أو الإيثرنت في تطبيقات النطاق الترددي العالي، وستشكل ركيزة أساسية للشبكات المنزلية والمكتبية والتشغيلية، حيث توفر اتصالاً سلساً لمختلف الفئات، من تطبيقات الواقع المعزز والواقع الافتراضي متعددة اللاعبين، مروراً بالألعاب السحابية والاتصالات بدقة K4، وصولاً إلى البث بدقة K8 وغيرها الكثير.