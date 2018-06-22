ميدو يوضح سبب فوز البرازيل اليوم

أحمد صبرى قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي، إن البرازيل استحقّت الفوز على كوستاريكا بهدفين فى نهائيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق أخذ مخاطرة كبيرة بنزول فيرمينو بدلًا من باولينو وحتى بعد إحباط عدم احتساب ضربة الجزاء واصلوا الضغط بكل الطرق حتى نهاية المبار

أحمد صبرى





قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضي، إن البرازيل استحقّت الفوز على كوستاريكا بهدفين فى نهائيات كأس العالم، مشيرًا إلى أن مدرب الفريق أخذ مخاطرة كبيرة بنزول فيرمينو بدلًا من باولينو وحتى بعد إحباط عدم احتساب ضربة الجزاء واصلوا الضغط بكل الطرق حتى نهاية المباراة.

وأضاف، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: النتيجة ستحرر الضغوط من على المدرب واللاعبين، خاصة هدف نيمار سيجعله أفضل في المباريات القادمة.

وتابع: مدرب البرازيل تعلم من أخطاء المباراة الأولى وأشرك كوستا مبكرًا بدلًا من ويليان وأعطى وقتًا أكبر لفيرمينو! مباراة اليوم ستكون البداية الحقيقية للبرازيليين.