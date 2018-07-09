ميدو يوضح أسباب تأهل إنجلترا للوصول لنصف نهائى كأس العالم

أحمد صبرى سرد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضى، أسباب الفوز المتكرر للمنتخب الإنجليزى ووصوله للدور قبل النهائى فى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.وقال ميدو فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: هذا الجيل للمنتخب الانجليزى ليس الأفضل فنيا ولكن علاقتهم جيده

أحمد صبرى

سرد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الرياضى، أسباب الفوز المتكرر للمنتخب الإنجليزى ووصوله للدور قبل النهائى فى نهائيات كأس العالم المقامة حاليا بروسيا.

وقال ميدو فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: هذا الجيل للمنتخب الانجليزى ليس الأفضل فنيا ولكن علاقتهم جيده جدا ببعضهم البعض وده سبب رئيسى فى اللى وصلوا له!! أهمية أن تخلق مناخا صحيا للمجموعة اصبح فى بعض الأوقات اهم من عملك الفنى كمدرب.

واضاف: إذا لم تتحسن كرواتيا فى الكرات الثابتة دفاعيا ستهزمهم إنجلترا بسهوله!! الإنجليز يعملون يوميا على الكرات الثابتة ايمانا منهم بأنها ستميزهم عن اَى فريق اخر!! أفضل من تعامل معهم كان بيكرمان درسهم بشكل جيد جدا قبل المباراة.

وأوضح: قرار ساوثجيت باستبعاد جو هارت من المنتخب والشجاعة فى ابعاد رونى تدريجيا عن الفريق احد اهم القرارات التى اتخذها المدرب لمصلحة المنتخب الانجليزي..اخيراً الان تمتلك إنجلترا حارسا مميزا متمثلا فى بيكفورد.. لن يبقى فى ايفيرتون طويلا.