رياضة

ميدو يكشف عن مفاجأة الأهلي لمباراة القمة اليوم أمام الزمالك

عن طريق تسريب تشكيل غير صحيح للنادي الأهلي، قبل مواجهته اليوم أمام الزمالك
إسلام مصطفى 11:40 ص, السبت, 22 أغسطس 20 11:40 ص, السبت, 22 أغسطس 20

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يرى أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، أن الأهلي يقوم بخدعة يقودها سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، عن طريق تسريب تشكيل غير صحيح للنادي الأهلي، قبل مواجهته اليوم أمام الزمالك.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، اليوم السبت، مواجهة قوية بين قطبي الكرة المصرية الزمالك والأهلي في إطار الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال ميدو، خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «الأهلي مسرب تشكيل لكل مصر.. الشناوي، هاني، ياسر، أيمن، معلول، ديانج، حمدي، السولية، أفشه، أجايي، بادچي.. أنا عن نفسي شايف إن ده شغل سيد عبدالحفيظ، وإن التشكيل هيكون الشناوي، فتحي، ياسر، أيمن، معلول، ديانج، السولية، أفشه، ١٠ هاني جناح أو (وليد) أجاي جناح، ومروان مهاجم».

وتشهد مباراة القمة غياب عدد كبير من اللاعبين عن الأهلي والزمالك، أبرزهم: شيكابالا، عبدالله جمعة، إمام عاشور، محمد حسن، مصطفى فتحي، محمد عنتر، كريم بامبو، محمد عواد، أحمد عيد، محمد عبدالسلام، أحمد الشيخ، حسين الشحات، محمود متولي.

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بقلم إسلام مصطفى

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