ميدو يعلن استقالته من مجلس إدارة «زد»

أعلن الكابتن أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، استقالته من مجلس إدارة زد. وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: اعلن استقالتي من مجلس ادارة زد متمنيا التوفيق لزملائي في المجلس في ما هو قادم. يذكر أن…

أعلن الكابتن أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، استقالته من مجلس إدارة زد.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: اعلن استقالتي من مجلس ادارة زد متمنيا التوفيق لزملائي في المجلس في ما هو قادم.

يذكر أن أنسى ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضى أعلن أنه استحوذ على حصة الأغلبية في الشركة المالكة لنادي FC مصر.

وأوضح ساويرس، أن الشركة تركز على الاستثمار الرياضى وتعاقدت مع أكثر من أكاديمية منها نادى بروسيا دورتموند، وأخرى متخصصة فى التنس.

جدير بالذكر أن شركة زد للاستثمار الرياضي تضم كوكبه كبيرة من كبار اللاعبين وهم عماد متعب ومحمد زيدان وسيف زاهر وأحمد حسن.