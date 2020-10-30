رياضة

ميدو يعلن استقالته من مجلس إدارة «زد»

أعلن الكابتن أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، استقالته من مجلس إدارة زد. وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: اعلن استقالتي من مجلس ادارة زد متمنيا التوفيق لزملائي في المجلس في ما هو قادم. يذكر أن…

المال - خاص 3:43 م, الجمعة, 30 أكتوبر 20 3:43 م, الجمعة, 30 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن الكابتن أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، استقالته من مجلس إدارة زد.

وكتب ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر»: اعلن استقالتي من مجلس ادارة زد متمنيا التوفيق لزملائي في المجلس في ما هو قادم.

يذكر أن أنسى ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضى أعلن أنه استحوذ على حصة الأغلبية في الشركة المالكة لنادي FC مصر.

اقرأ أيضا  رمضان صبحي: «الأهلي لو كان عاوز يخلص لم يكن ينتظر حتى يوليو للتفاوض معي»

وأوضح ساويرس، أن الشركة تركز على الاستثمار الرياضى وتعاقدت مع أكثر من أكاديمية منها نادى بروسيا دورتموند، وأخرى متخصصة فى التنس.

جدير بالذكر أن شركة زد للاستثمار الرياضي تضم كوكبه كبيرة من كبار اللاعبين وهم عماد متعب ومحمد زيدان وسيف زاهر وأحمد حسن.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

إصابة أحمد أحمد رئيس الـ«الكاف» بفيروس كورونا

إسلام مصطفى 2:51 م, الجمعة, 30 أكتوبر 20

«الكاف» يؤجل مباراة الزمالك والرجاء ونهائي دورى الأبطال

إسلام مصطفى 6:14 م, الخميس, 29 أكتوبر 20

بيراميدز ينفي امتلاك تركي آل الشيخ أي حصة باسمه بين مستثمري النادي

إسلام مصطفى 10:31 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

الرجاء المغربي يعلن شفاء 4 لاعبين من مصابي كورونا قبل لقاء الزمالك

إسلام مصطفى 8:03 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

صحيفة إنجليزية : رجل أعمال مصري يقترب من شراء نادي بيرنلي

أحمد عواد 6:57 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20

بسبب توقيع مرتضى.. «الأولمبية» ترفض تفويض الزمالك في الجمعية العمومية للهوكي

إسلام مصطفى 4:02 م, الأربعاء, 28 أكتوبر 20