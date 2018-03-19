ميدو وشروق سمير يحييان حفل عيد الأم وأعياد الربيع

أحمد حمدي يحيي كل من ميدو سمير وشروق سمير حفل عيد الأم وأعياد الربيع الذي يقام بفندق هيلتون مركز التجارة العالمي بالقاهرة، وذلك يوم الإثنين الموافق 19 مارس الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف، بقاعة حمام السباحة بالدور الخامس.كشف الصحفي والإعلامي عادل مراد رئيس مجلس إدارة مؤسسة بريك

أحمد حمدي



يحيي كل من ميدو سمير وشروق سمير حفل عيد الأم وأعياد الربيع الذي يقام بفندق هيلتون مركز التجارة العالمي بالقاهرة، وذلك يوم الإثنين الموافق 19 مارس الجاري في تمام الساعة السادسة والنصف، بقاعة حمام السباحة بالدور الخامس.

كشف الصحفي والإعلامي عادل مراد رئيس مجلس إدارة مؤسسة بريك أرت للإنتاج والتوزيع الفني والإعلامي وتنظيم الحفلات صاحبة الإمتياز في تنظيم الحفل ، أن هناك شخصيات هامة مدعوة للتكريم في الإحتفال بأعياد الربيع ، منهم اللواء أحمد زغلول مساعد وزير الصحة واللواء طارق المهدي وزير الإعلام السابق ، والدكتور وسيم السيسي الباحث في والمصريات ، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم مها أبوعوف وعفاف شعيب ، والمخرج مجدي أبو عميرة وسهير رجب ، وعايدة رياض ، ودوللي شاهين وإيناس النجار وسوار والمطربة السعودية دانا فارس ميار الببلاوى والمطرب فارس والطفلة نجمة ذا فويس كيدز أميرة سعد و وندي بسيونى وخالد حمزاوي وشريف خيرالله ، يقدم الحفل الكابتن الإعلامي جمال سعد والإعلامية رنا العزايزي.

ومن جانبه أكد أحمد صدقي مدير عام فندق هيلتون مركز التجارة العالمي أنه وضع كل الترتيبات والتسهيلات المطلوبة لإخراج هذا الحفل بالشكل اللائي بإسم مصر وشركة هيلتون، مشيرا إلي درجة الإهتمام الكبيرة التي يحظي بها هذا الحفل من أجل تكريم الأم والإحتفال بأعياد الربيع.

فيما كشف عاشق التراث محمد فخري أنه يقوم بتجهيز مادة تاريخية عن تاريخ الربيع ، ومناسبة الإحتفال بشم النسيم وتاريخها لدي الفراعنة ، وأيضا مادة تاريخية أخري تتحدث عن أهم الشخصيات النسائية التي أثرت فيما يحيط بنا ، وأهم الشخصيات التي جسدت الأم.