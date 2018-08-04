ميدو: وادى دجلة الأفضل فى أول أسبوع بالدورى

أحمد صبرىقال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي، إن أفضل فريق فى الأسبوع الأول من الدورى المصرى هو "وادى دجلة"، مؤكدًا أن معظم الفرق لم تصل للأداء الأفضل.وأوضح ميدو، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر": "الأسبوع الأول من الدوري المصري وضح فيه أن معظم الفرق ستحتاج إ

أحمد صبرى

قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر السابق، والمحلل الرياضي، إن أفضل فريق فى الأسبوع الأول من الدورى المصرى هو “وادى دجلة”، مؤكدًا أن معظم الفرق لم تصل للأداء الأفضل.

وأوضح ميدو، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: “الأسبوع الأول من الدوري المصري وضح فيه أن معظم الفرق ستحتاج إلى وقت حتى تصل إلى أفضل مستوى.. أفضل فريق حاول أن يلعب كرة قدم متطورة هو دجلة رغم سوء ملعب الداخلية، ولكن تاكيس تمسك بأسلوبه حتى وإن كلفه هذا الأسلوب الهدف الذي دخل مرماه”.

وأضاف: “لا أعرف كيف اختار الأهلي أن يلعب على ملعب السلام واحد من أسوء الملاعب الموجودة في مصر!! بدلاً من إصلاح الملعب والعمل عليه طول فترة الراحة بين الموسمين اختار مسئولية أن يدهنوا المناطق غير الصالحة باللون الأخضر”.