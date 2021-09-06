رياضة

ميدو: منتخب مصر يحتاج إلى شخصية حسام وإبراهيم حسن

وذلك بعد إقالة حسام البدري وجهازه المعاون بشكل رسمي
إسلام مصطفى 7:28 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21 7:28 م, الأثنين, 6 سبتمبر 21

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يرى أحمد حسام ميدو ، لاعب منتخب مصر السابق ، أن حسام حسن وإبراهيم حسن، هما الأنسب لقيادة الفراعنة في الفترة المقبلة، وذلك بعد إقالة حسام البدري وجهازه المعاون بشكل رسمي.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ، اليوم، برئاسة أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، متمنيًا لجميع أعضائه التوفيق.

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كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقال ميدو، خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: «أتمنى أن يتولى حسام وإبراهيم تدريب المنتخب، المنتخب محتاج شخصيات زيهم، أساطير يشربوا لاعيبة المنتخب قيمة منتخب مصر ويجمعوا الجمهور مرة تانية حول الفريق الوطني».

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وأضاف: «أتمنى من المهندس هاني أبو ريدة أن يسنى الخلافات الشخصية ويضع مصلحة منتخبنا فوق أي خلافات، جه وقت حسام حسن».

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بقلم إسلام مصطفى

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