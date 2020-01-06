رياضة

ميدو: محمد صلاح أثبت أن اللاعب العربي لديه فرصة للتألق في أوروبا

يستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» للإعلان عن افضل لاعب غدا الثلاثاء
إسلام مصطفى 1:28 م, الأثنين, 6 يناير 20 1:28 م, الأثنين, 6 يناير 20

شارك الخبر مع أصدقائك

يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر للمقاصة، أن محمد صلاح ، لاعب ليفربول والأجيال الجديدة من اللاعبين العرب والأفارقة وعلى رأسهم ساديو ماني ورياض محرز، نجحوا في توجيه رسالة مميزة للعالم.

ويستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» للإعلان يوم غد الثلاثاء، عن صاحب جائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح، ساديو ماني ورياض محرز.

ماني نافس على الجائزة في المواسم الثلاثة الأخيرة لكن محرز توج بها في 2016 ثم حصدها النجم المصري محمد صلاح حصدها في 2017 و2018.

وقال ميدو، خلال تواجده بندوة جامعة القاهرة على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المقرر له يوم الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة: «محمد صلاح أثبت أن اللاعب العربي والإفريقي عندما يملك فرصة عادلة للتألق».

وأضاف: «النجم المصري وساديو ماني ورياض محرز، وكل الأجيال الجديدة من اللاعبين العرب والأفارقة، كان لهم بصمة واضحة في العالم وأوروبا بالتحديد بأن اللاعب العربي والإفريقي لديهم قدرة على التطور والظهور بأفضل مستوياته».

وينطلق فى التاسعة مساء غد ، الثلاثاء ، حفل أفضل لاعب فى إفريقيا و الذى تستضيفه مصر ، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة ، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح، نجم مصر و ليفربول و السنغالي ساديو مانى ، نجم ليفربول ، و الجزائرى رياض محرز ، نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

وفاة والد أحمد حسام «ميدو» .. والمقاصة والزمالك ينعيان الفقيد

أحمد عواد 5:16 م, الأربعاء, 26 يونيو 19

بمشاركة ميدو وإيتو.. «اتصالات مصر» تطلق خدمة جديدة لكأس الأمم الأفريقية

محمود خاطر 3:40 م, الثلاثاء, 11 يونيو 19

رسميًّا.. المقاصة يتعاقد مع أحمد حسام ميدو لقيادة الفريق

محمد بدر 6:55 م, الأحد, 9 يونيو 19

ميدو يطالب بتخفيض أسعار تذاكر الدرجة الثالثة لمباريات مصر بأمم أفريقيا

أحمد صبري 8:26 م, الأثنين, 29 أبريل 19