ميدو: محمد صلاح أثبت أن اللاعب العربي لديه فرصة للتألق في أوروبا

يرى أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر للمقاصة، أن محمد صلاح ، لاعب ليفربول والأجيال الجديدة من اللاعبين العرب والأفارقة وعلى رأسهم ساديو ماني ورياض محرز، نجحوا في توجيه رسالة مميزة للعالم.

ويستعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» للإعلان يوم غد الثلاثاء، عن صاحب جائزة أفضل لاعب في القارة خلال 2019، والتي يتنافس عليها محمد صلاح، ساديو ماني ورياض محرز.

ماني نافس على الجائزة في المواسم الثلاثة الأخيرة لكن محرز توج بها في 2016 ثم حصدها النجم المصري محمد صلاح حصدها في 2017 و2018.

وقال ميدو، خلال تواجده بندوة جامعة القاهرة على هامش حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) المقرر له يوم الثلاثاء في سهل حشيش بالغردقة: «محمد صلاح أثبت أن اللاعب العربي والإفريقي عندما يملك فرصة عادلة للتألق».

وأضاف: «النجم المصري وساديو ماني ورياض محرز، وكل الأجيال الجديدة من اللاعبين العرب والأفارقة، كان لهم بصمة واضحة في العالم وأوروبا بالتحديد بأن اللاعب العربي والإفريقي لديهم قدرة على التطور والظهور بأفضل مستوياته».

وينطلق فى التاسعة مساء غد ، الثلاثاء ، حفل أفضل لاعب فى إفريقيا و الذى تستضيفه مصر ، وتحديداً فى سهل حشيش بحضور نجوم الرياضة الأفارقة ، ويتنافس على جائزة أفضل لاعب الثلاثى محمد صلاح، نجم مصر و ليفربول و السنغالي ساديو مانى ، نجم ليفربول ، و الجزائرى رياض محرز ، نجم مانشستر سيتي الإنجليزى.