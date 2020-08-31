ميدو لـ«مرتضى منصور»: «فتح الصدر بيودي في داهية.. وهذه نصيحتي لك»

كان مرتضى منصور، قد هاجم رئيس الوزراء بسبب عدم حضوره لحفل افتتاح منشآت النادي الذي أقيم منذ يومين

وجه أحمد حسام ميدو ، لاعب الزمالك السابق، رسالة إلى المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من أجل حثه على الهدوء خلال الفترة الحالية، بسبب بعض أفعال الأخير وانتقاده للعديد من القرارات التي تتخذها الدولة بشأن عودة الدوري، بالتزامن مع أزمة فيروس كورونا.

وكان مرتضى منصور، قد هاجم رئيس الوزراء بسبب عدم حضوره لحفل افتتاح منشآت النادي الذي أقيم منذ يومين، قبل أن يعود ويُجدد احترامه وتقديره للدكتور مصطفى مدبولى، مشددا على تقديره الكبير لما يقوم به رئيس الوزراء من مجهودات وعمل وطنى من أجل مصر، لافتا إلى أن المغرضين يفبركون بعض الأكاذيب لتشويه العلاقة بينه وبين رموز الدولة.

وقال ميدو ، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «فتح الصدر بيودي في داهية وأنت اكتر واحد عارف كده.. مفيش حد كبير في البلد دي وأنت أكتر واحد عارف كده!!».

وأضاف: «حسني مبارك الله يرحمه ورجالته كلهم اتحبسوا. تاني خلي بالك لازم يكون حواليك على الأقل واحد بيقولك لا ده غلط.. نصيحتي ليك أنا عارف انه ابنك الصغير بس دائمًا قبل ما تتحرك اسمع كلام أمير».