ميدو عن محمد رمضان: ممكن يستفزك لكن مثال جيد للنجاح

أحمد صبرى: علق احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق عن أزمة الفنان محمد رمضان مع الممثلين حيث اتهم رمصان بالتكبر وعدم تقدير زملاءه. وقال ميدو فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر :محمد رمضان مختلف بس انا عن نفسي بحبه وبحترمه لانه حط هدف قدامه وحارب عليه وحققه. وأضاف : صحيح

أحمد صبرى:



علق احمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق عن أزمة الفنان محمد رمضان مع الممثلين حيث اتهم رمصان بالتكبر وعدم تقدير زملاءه.

وقال ميدو فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر :محمد رمضان مختلف بس انا عن نفسي بحبه وبحترمه لانه حط هدف قدامه وحارب عليه وحققه.

وأضاف : صحيح ممكن يستفزك ولكنه مثال جيد للنجاح وياريت كل شبابنا يقلدوه حتى لو حد شافه بيتمنظر بس المهم انه حط هدف لنفسه وحارب عليه وحققه.