رياضة

«ميدو» عن حسام عاشور: «أكتر واحد خسران».. وتركي يرد: «متقلقش عليه»

خلال تدوينة له عبر تويتر
إسلام مصطفى 10:09 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20 10:09 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

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تحدث أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن حسام عاشور، قائد الأهلي، بعد الأزمة التي نشبت بينه وبين مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، مُبينًا أن اللاعب خسر الكثير بسبب ما حدث مؤخرًا.

وقال ميدو، خلال تدوينة له عبر تويتر: «أكتر واحد خسران في القصة دي حسام عاشور، لا كمل لعب ولا كسب الأهلي، ولا اتعمل له ماتش اعتزال!».

وتابع: «أنا لو مكان حسام عاشور وقادر ألعب كمل لعب سنة كمان وفي الزمالك، طارق حامد بيتوقف كل كام ماتش، وأحسن بديل له هو حسام عاشور».

من جهته، علق المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألميريا الإسباني، على تغريدة أحمد حسام ميدو، للحديث عن تلك الأزمة، حيث قال: «صباح الفل، حبيبي ميدو أنت عارفني.. وحسام متقلقش عليه».

ورد عليه ميدو قائلًا: «أنت عمرك ما تخليت عن حد في صفك، ودي حقيقة كل من تعامل معك عارفها كويس يا بختك يا عم حسام».

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بقلم إسلام مصطفى

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