رياضة

«ميدو» تعليقًا على أزمة الأهلي: «لو محمود طاهر موجود مكنش حصل كل ده»

أي حاجه عايمة ومش مبنية على الاتفاق من الأول في الآخر بتبوظ
إسلام مصطفى 9:59 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20 9:59 ص, الأربعاء, 3 يونيو 20

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تحدث أحمد حسام ميدو، لاعب الزمالك السابق، عن الأزمة الأخيرة التي أثيرت بين النادي الأهلي، والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، ورئيس نادي ألميريا الإسباني.

وقال ميدو، خلال تدوينه له عبر تويتر: «المشاكل اللي حصلت بديهية، الأهلي متعود أن أي حد يصرف وما يتكلمش، وطبيعة تركي آل الشيخ مش كده، الراجل شخصية قيادية وعايز الأهلي يبرز دوره في أي حاجه بيعملها للنادي وده حقه».

وتابع: «أي حاجه عايمة ومش مبنية على الاتفاق من الأول في الآخر بتبوظ، وبيبقا شكلها وحش وبتعمل مشاكل، دي أساس المشكلة، الأهلي مشي بمبدأ تعالى بس أصرف وهنعملك اللي أنت عاوزه، تعالى بس يا راجل الأهلي بيتك، وبعد كده هوب لا أوعى تتكلم إحنا الأهلي ماعندناش الكلام ده!!».

وأضاف: «الأهلاوية المعتدلين عارفين إن الكلام اللي بقوله صح، ووالله لو كان نفس الكلام على الزمالك كنت هقوله، أخيرًا وده أكيد لو محمود طاهر كان رئيس الأهلي ماكانش أي حاجه من الكلام ده حصلت، وده ما يقللش من حبي للكابتن محمود الخطيب، واعتزازي الكبير به كلاعب وكشخصية محترمة جدًا».

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بقلم إسلام مصطفى

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