ميدو: الفيديو المسرب يستهدف قناة أون سبورت وليس أشخاص

أحمد صبرى:قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الفنى بقناة اون سبورت، إن الفيديو الذى تم تسربيه له مع الكابتن مجدي عبدالغني وحازم إمام فى الفاصل بين شوطي مبارة مصر والبرتغال(1/2) كان يستهدف قنوات أون سبورت وليس شخصهم.وكانت التسريب يحتوي على بعض الألفاظ الخارجة التى اعتذر عنها مي

أحمد صبرى:

قال أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق والمحلل الفنى بقناة اون سبورت، إن الفيديو الذى تم تسربيه له مع الكابتن مجدي عبدالغني وحازم إمام فى الفاصل بين شوطي مبارة مصر والبرتغال(1/2) كان يستهدف قنوات أون سبورت وليس شخصهم.

وكانت التسريب يحتوي على بعض الألفاظ الخارجة التى اعتذر عنها ميدو اليوم ووعد بالتقصي للوصول للفاعل.

وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج كل يوم على قناة on E الى أن تسريب هذا الفيديو مخطط له بشكل مقصود حيث تم ارسال اكواد البث منذ صباح يوم أمس لعدة اشخاص وهو مايتيح السماح لعدة اشخاص بتصزير البث المباشر لمن بالاستديو.