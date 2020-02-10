ميدو : الحكام يتعاملون بتعالي والموسم الحالي هو الأسوأ في تاريخهم

ميدو تحدث في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"

قال أحمد حسام ميدو ، مدرب الزمالك السابق والمحلل الرياضي إن الموسم الحالي بالدوري الممتاز هو الأسوأ في تاريخ التحكيم المصري.

وأضاف أن عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي مشيرا الى أن الحكام يتعاملون بتعالي شديد جدا مع اللاعبين والمدربين ويتحدثون مع الجميع بأسلوب غير لائق.

وتابع ميدو في تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة “تويتر”: ‏هذا الموسم هو أسوأ موسم في تاريخ التحكيم المصري.. عدد القرارات التحكيمية الخاطئة الحاسمة لنتائج المباريات قياسي قياسا بالسابق.. أتوقع قرارًا من اللجنة المنوطة بإدارة الكرة بإحداث تغييرات جذرية في لجنة الحكام.

وتابع : ‏يجب الا تنتظر اللجنة الخماسية تقنية الفيديو فقط لمساعدة الحكام.. الحكام تتعامل بتعالي شديد جدا مع اللاعبين ومع المدربين ويتحدثوا مع الجميع بأسلوب غير لائق وهذا يجب ان يتغير فورا.