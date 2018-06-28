ميدو : أتمنى أن تكون فكرة نادى الأهرام مشجعة للاستثمار

أحمد صبرىقال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والمحلل الرياضي، إنه يتمنى أن تكون فكرة نادى الأهرام مشجعة للاستثمار؛ لأنها ستعمل على ضخ الكثير من الأموال وستطال الاستفادة الجميع.وأضاف، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: أتمنى أن تشجع فكرة نادي الأهرامات الكثير من المستث

أحمد صبرى





قال أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والمحلل الرياضي، إنه يتمنى أن تكون فكرة نادى الأهرام مشجعة للاستثمار؛ لأنها ستعمل على ضخ الكثير من الأموال وستطال الاستفادة الجميع.

وأضاف، فى تغريدة له على موقع التدوينات المصغرة تويتر: أتمنى أن تشجع فكرة نادي الأهرامات الكثير من المستثمرين للاستثمار قي كرة القدم بمصر وضخ الكثير من الأموال ومحاولة الحصول على بطولة الدوري! الجميع مستفيد! لو اتسعت دائرة الاستثمار في كرة القدم بمصر الخير سيطول الجميع! لا أفهم قلق البعض من الفكرة.

وتابع: ‏أتمنى أن تتكرر الفكرة أتمنى أن يدخل 5 أو 6 مستثمرين عرب بكل ثقلهم في الدوري المصري.