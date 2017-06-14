ميدور تخاطب تحالفا مصرفيا دوليا لتجديد عرض تدبير 1.2 مليار دولار

محمد سالم:خاطبت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، تحالفا مصرفيا دوليا، يضم بنك «CDP » الإيطالى، وكريدى أجريكول، وبى إن بى باريبا الفرنسيين، لتجديد عرضها بتدبير قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار، والمقرر أن تعتمد عليه الشركة الحكومية فى تمويل جزء من تكلفة توسعة وتطوير معام

محمد سالم:

خاطبت شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، تحالفا مصرفيا دوليا، يضم بنك «CDP » الإيطالى، وكريدى أجريكول، وبى إن بى باريبا الفرنسيين، لتجديد عرضها بتدبير قرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار، والمقرر أن تعتمد عليه الشركة الحكومية فى تمويل جزء من تكلفة توسعة وتطوير معامل التكرير الخاصة بها.

قال مصدر لـ “المال” إن ميدور كلفت مستشارها المالى ممثلًا فى بنكى «الأهلى» و«أبو ظبى الوطنى»، بالتواصل مع التحالف المصرفى الدولى لتحديث عرض التمويل الذى تم توقيع اتفاق مبدئى بشأنه مطلع العام الماضى، وتحديث دراسات المشروع وبنود التكلفة، مع السعى لتوقيع عقود القرض قبل نهاية العام الجارى.

وأضاف المصدر أن طلب تجديد عرض التمويل وتحديث الدارسات يأتى على خلفية موافقة البرلمان، نهاية الشهر الماضى، على قانون يسمح لوزارة المالية، بضمان «ميدور»، لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية فى القروض الخاصة بتوسعة معملها، وبموجب تلك الضمانة تتعهد المالية بسداد القروض للجهات المانحة، حال تعثر الشركات المقترضة فى الوفاء بالتزاماتها.

وتهدف توسعات «ميدور» إلى زيادة الطاقة التشغيلية للمعمل من 100 إلى 160 ألف برميل يوميًا بتكلفة أولية 1.4 مليار دولار من خلال الاستفادة القصوى من وحدات وإمكانات المعمل الحالية فى الحصول على منتجات بترولية عالية الجودة.

وحصلت «ميدور» منتصف العام قبل الماضى على ضمانة تمويلية للمشروع مقدمة من هيئة تنمية الصادرات الإيطالية، وتتولى شركة «UOP» الأمريكية وضع التصميمات الهندسية ، بينما تقوم «تكنيب» الإيطالية بدور المقاول العام للمشروع، المخطط الانتهاء منه وبدء انتاجه خلال الربع الأول من 2019.