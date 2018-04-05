ميدنت للرعاية تستهدف إدارة 500 مليون جنيه أقساط لصالح شركات التأمين

مروة عبد النبىتستهدف شركة "ميدنت" مصر للرعاية الطبية، مضاعفة حجم الأموال التي تديرها لصالح شركات التأمين التي تتعامل معها، لتصل إلى 500 مليون جنيه في أوائل 2020 مقابل 250 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.وقال أحمد نوح العضو المنتدب لشركة "ميدنت" إن شركته استطاعت جذب عدد كبير من العملاء، حيث بلغ عد

مروة عبد النبى

تستهدف شركة “ميدنت” مصر للرعاية الطبية، مضاعفة حجم الأموال التي تديرها لصالح شركات التأمين التي تتعامل معها، لتصل إلى 500 مليون جنيه في أوائل 2020 مقابل 250 مليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وقال أحمد نوح العضو المنتدب لشركة “ميدنت” إن شركته استطاعت جذب عدد كبير من العملاء، حيث بلغ عددهم 40 ألف عميل في نهاية 2016، مرتفعا إلى 100 ألف بنهاية 2017، ثم 120 ألفا حاليا.

وأضاف أن شركته تستهدف الوصول إلى 180 ألف عميل – حامل بطاقة الشركة ومستفيد من الخدمات الطبية – بنهاية سبتمبر المقبل حيث تتعامل “ميدنت ” مع 2800 مقدم خدمة في أنحاء الجمهورية كالمستشفيات الكبرى ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعيادات الخارجية ومراكز العلاج الطبيعي والبصريات.

وأشار العضو المنتدب لـ”ميد نت” إلى أن مهمة شركته هي مراقبة المطالبات الخاصة بالعملاء بصورة مستمرة لضمان التغلب على تحديات الرعاية الصحية المستقبلية، بما ينعكس بشكل واضح على العميل ليكون خياره الأول هو البحث عن التأمين الطبي.

وأوضح أن “ميونخ هيلث” العالمية تقوم بجانب الخدمات الإدارية التي تقدمها بعمل الدعم في مجال تصميم المنتج وتسعيره وتقييم المخاطر والإدارة الطبية وكذلك في إدارة مقدمي الرعاية الصحية (الشبكة) وإدارة المطالبات وخدمات الاستشارات والتدريب ولأنها جزء من ميونخ هيلث – التي تضم الخبرات الصحية الدولية لميونخ ري- تقدم مدنت الحلول لمخاطر التمويل أيضاً.

ولفت الى أن أبرز عملاء شركته هم البنك المصرى الخليجي والبنك العربي المحدود وشركة البافارية للسيارات و”KMBG” حازم حسن.

ومن المعروف أن “ميدنت -مصر” مملوكة لشركة ميونخ – رى العالمية ويبلغ رأسمالها الحالى 3.5 مليون جنيه وتتواجد بشكل رسمي في السوق المصرية منذ عامين ونصف فقط.