ميدنت تتعاقد مع الدلتا للتأمينات العامة لإدارة محفظة الطبى

مروة عبد النبى

تعاقدت شركة “ميدنت” – مصر – الذراع الاستثمارية لميونخ رى لإعادة التأمين الألمانية مع شركة “الدلتا” للتأمينات العامة لإدارة محفظة التأمين الطبى لها بنظام الطرف الثالث فى العملية التأمينية والمعروفة بالـ”TPA”.

وقال الدكتور أحمد نوح، العضو المنتدب لشركة “ميدنت”، إنه تم التعاقد مع شركة الدلتا للممتلكات وهى الشركة السابعة التى أبرمت ميدنت اتفاق إدارة برامج التأمين الطبى لديها بعد شركة طوكيو مارين للتأمينات العامة قبل أيام .

وكانت “ميدنت”- مصر للرعاية الطبية قد أبرمت اتفاقًا مع 5 شركات تأمين فى بداية مزاولتها للنشاط فى السوق المحلية “أورينت” و”أروب” و”المهندس” للتأمينات العامة و”مصر لتأمينات الحياة” و”تشب”، وذلك مقابل تقاضى أتعاب إدارة متفق عليها.

وأوضح نوح أن “ميونخ رى” لإعادة التأمين تستهدف التوسع فى السوق المصرية وزيادة حجم أعمال شركته فى إطار خطة من عدة محاور أهمها إصدار عدد من برامج التأمين الطبى الجديدة بأسعار تنافسية والتى توفر التغطية العلاجية داخل وخارج مصر وذلك حسب رغبة العميل فى التغطيات المناسبة له والتحملات التى تتوافق مع قدرته المالية معتمدة على وجود إعادة تامين لديها من خلال الكيان المالك للشركة – ميونخ رى للإعادة بنسبة 100%.

ولفت إلى أن شركته تقوم حاليًّا بتفعيل نظامها الإلكترونى الجديد بصورة كاملة قبل نهاية العام الجارى والمعروف باسم “Med next plus on line” ، مضيفًا أن هذا النظام تم تطبيقه بنسبة 70% مع مقدمى خدمة الرعاية الطبية المتعاقد معهم.

وأشار إلى أن حجم الشبكة الطبية لمقدمى خدماته يبلغ 2800 مقدم خدمة كالمستشفيات الكبرى ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة والعيادات الخارجية ومراكز العلاج الطبيعى والبصريات بجميع أنحاء الجمهورية .

وكشف أن شركته تخدم حاليآ 120 ألف عميل خلال عامين ونصف العام فقط من التواجد الرسمى وبنسبة زيادة 20% عن العام الماضى، وتعمل على إدارة أكثر من 250 مليون جنيه أقساطا لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها.