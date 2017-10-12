ميدكاب تقتنص الموافقة على إضافة إدارة الأصول والمحافظ

شريف عمر حصلت شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاطى إدارة الأصول، وإدارة المحافظ، ضمن الأنشطة الرئيسية للشركة، والتى ترغب فى التحول لبنك استثمار صغير الحجم بالسوق المحلية. وقال أحمد تركى، عضو مجلس إدارة…

شريف عمر

حصلت شركة ميدكاب لتداول الأوراق المالية على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لإضافة نشاطى إدارة الأصول، وإدارة المحافظ، ضمن الأنشطة الرئيسية للشركة، والتى ترغب فى التحول لبنك استثمار صغير الحجم بالسوق المحلية.

وقال أحمد تركى، عضو مجلس إدارة «ميدكاب»، إن شركته مهتمة منذ فترة بالتوسع فى السوق المحلية من خلال إضافة مزيد من أذرع الاستثمار فى سوق الأوراق المالية، بجانب النشاط الرئيسى المتمثل فى السمسرة، لتعزيز وتنويع إيراداتها.

وأوضح تركى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن «ميدكاب» تعكف حالياً على وضع التصور النهائى لتحديد أنسب التوقيتات لإطلاق الأنشطة الجديدة بالسوق المحلية، خاصة أن التوقيت هو المعيار الأهم لنجاح أى توسعات فى السوق، وذلك بعد الحصول على موافقة الرقابة المالية على التوسعات الأخيرة.

ولفت إلى تركيز الشركة على المستثمرين الأفراد ذوى الملاءة المالية المرتفعة فى السوقين المحلية والعربية فى الترويج الجيد للذراعين الجديدتين، بالإضافة للسعى لاقتناص أى محافظ أو صناديق تطلقها الهيئات الحكومية كالتأمينات الاجتماعية، وبنك الاستثمار القومى والبريد للاستثمار فى البورصة وأدوات الدين.

وأشار إلى أن ذراع السمسرة فى «ميدكاب» تضم جميع آليات التداول المعمول بها فى السوق، ولا حاجة لإجراء أى توسعات حالية ومنها على سبيل المثال الفروع وستكتفى بالفروع الثلاثة الحالية.

فى سياق متصل، أشار تركى إلى رفع نسبة مساهمته فى الشركة لتصل الى %35 من رأسمالها البالغ 21 مليون جنيه، بعد الاستحواذ على حصة أحد الشركاء الراغبين فى التخارج بقيمة تقارب 620 ألف جنيه، ليبلغ بذلك عدد مساهمى الشركة 4 مع استحواذ ترك على أكبر نسبة مساهمة.

وتأسست «ليدرز» للسمسرة فى يونيو 2007، برأسمال مبدئى 3 ملايين جنيه، ثم رفعته فى 2014 إلى 13 مليونًا، ويبلغ حاليًا 21 مليونًا، قبل أن تستحوذ عليها مجموعة مستثمرين محليين، ويتحول اسمها إلى ميدكاب، وقبل التحويل نفذت فى 2015 عددًا من عمليات الاستحواذ، وعروض الشراء بسوق الخارج، منها شراء مجموعة مستثمرين إماراتيين، شركة الظاهرة القابضة بقيمة 1.2 مليار جنيه، واستحواذ مستثمرين هنود على حصة بمركز الإسكندرية للخدمات الطبية، بـقيمة 120 مليون جنيه، وشراء مستثمرين مصريين، شركة السينمائيين المتحدين، بقيمة 14 مليون جنيه.

وخلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى احتلت ميدكاب المركز 58 بين شركات السمسرة بعد تحقيق قيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه وحصة سوقية %1.3.