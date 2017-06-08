ميدكاب تدرس إضافة نشاطى إدارة الأصول والمحافظ

للاستفادة من انتعاشة سوق المال بعد التعويمالمال ـ خاصتدرس شركة «ميدكاب» لتداول الأوراق المالية، التوسع فى السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، من خلال إضافة نشاطى إدارة الأصول، وإدارة المحافظ.وقال أحمد ترك، عضو مجلس إدارة الشركة، إن تحسن مناخ الاستثمار، فى السوق المحلية، بعد صدور ق

للاستفادة من انتعاشة سوق المال بعد التعويم





المال ـ خاص

تدرس شركة «ميدكاب» لتداول الأوراق المالية، التوسع فى السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة، من خلال إضافة نشاطى إدارة الأصول، وإدارة المحافظ.

وقال أحمد ترك، عضو مجلس إدارة الشركة، إن تحسن مناخ الاستثمار، فى السوق المحلية، بعد صدور قانون الاستثمار، وتحرير سعر الصرف، التى قادت لتحسن التداولات فى البورصة، أجبر شركته على تبنى سياسة توسعية، وإدخال أدوات استثمارية جديدة، للاستفادة من تطوير البورصة.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال»، أن شركته تسعى حاليا للحصول على الموافقات الرقابية، لإضافة نشاطى إدارة الأصول وإدارة المحافظ، مع التركيز على اقتناص الصناديق الجديدة، التى تطلقها البنوك، وهيئة البريد، والتأمينات الاجتماعية.

وأشار إلى أن رأسمال شركة السمسرة حاليا يقارب 21 مليون جنيه، وتعمل الشركة فى مجال السمسرة، ولديها حرص لجميع آليات التداول المطبقة فى البورصة، من البيع والشراء فى الجلسة الواحدة، والشراء الهامشى، ولديها 4 أفرع فى مصر.

ونوه إلى أن الشركة تتعامل مع بنك مصر إيران فى تسوية تعاملات المؤسسات فى البورصة المصرية.

وتأسست ليدرز فى يونيو 2007، برأسمال مبدئى 3 ملايين جنيه، ثم رفعته فى 2014 إلى 13 مليونًا، ليبلغ حاليا 21 مليون جنيه، ونفذت ليدرز قبل أن تتحول إلى «ميدكاب» فى 2015 عددًا من عمليات الاستحواذ، وعروض الشراء بسوق الخارج، منها شراء مجموعة مستثمرين إماراتيين، شركة الظاهرة القابضة بقيمة 1.2 مليار جنيه، واستحواذ مستثمرين هنود على حصة بمركز الإسكندرية للخدمات الطبية، بـ 120 مليون جنيه، وشراء مستثمرين مصريين، شركة السينمائيين المتحدين، بقيمة 14 مليون جنيه.