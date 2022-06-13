«ميدفيديف» يتصدر التصنيف العالمي لتنس الرجال و«ديوكوفيتش» يتراجع للمركز الثالث

حل دانييل ميدفيديف محل الصربي نوفاك ديوكوفيتش في صدارة التصنيف العالمي لتنس الرجال قبل أسبوعين على انطلاق ويمبلدون التي لن يسمح للاعب الروسي بالمشاركة فيها، بحسب وكالة رويترز.

وتم تجريد ويمبلدون من نقاط التصنيف بسبب قرار نادي عموم إنجلترا منع لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسية لهذا الغزو.

لكن هذا القرار سيعني أن ميدفيديف البالغ عمره 26 عاما سيكون بوسعه زيادة الفارق في الصدارة أمام ديوكوفيتش في نهاية البطولة لأن اللاعب الصربي هو حامل اللقب وسيخسر المزيد من نقاط التصنيف.

الألماني ألكسندر زفيريف يتقدم للمركز الثاني

وتراجع ديوكوفيتش للمركز الثالث في التصنيف العالمي بينما تقدم الألماني ألكسندر زفيريف المصاب للمركز الثاني.

وهذه هي المرة الأولى منذ نوفمبر 2003 التي لم يظهر فيها أي من ديوكوفيتش أو رافائيل نادال أو روجر فيدرر أو آندي موراي في المركزين الأول والثاني في التصنيف.

وسيخسر ديوكوفيتش، بطل ويمبلدون ست مرات، 2000 نقطة في التصنيف حصل عليها حين فاز بلقب الرجال العام الماضي بينما سيخسر ميدفيديف والألماني زفيريف 180 نقطة فقط بعد خروجهما من الدور الرابع العام الماضي.

وسيغيب زفيريف الذي بلغ الدور قبل النهائي في رولان جاروس لعدة أسابيع بعد خضوعه لجراحة بسبب تمزق في أربطة الكاحل الأسبوع الماضي.

رابطة الألعاب الأولمبية العالمية (WOA) ترفض توصيات اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد الرياضيين الروس

وفى أبريل الماضى، أعربت رابطة الألعاب الأولمبية العالمية (WOA) عن عدم موافقتها على توصيات اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من المسابقات الدولية بسبب الوضع في أوكرانيا.

وتعتقد اللجنة التنفيذية لرابطة الألعاب الأولمبية العالمية أنه يجب التمسك بالمبادئ الأساسية للأولمبياد على النحو المنصوص عليه في الميثاق الأولمبي في جميع الأوقات، وأنه يجب دعم وتشجيع حق الرياضيين والأولمبيين في المشاركة في الأحداث الرياضية.

وفي بيان نشر على موقع WOA، أكدت الرابطة على “إعلان دعم الميثاق الأولمبي” الذي وقعه الرياضيون في المنتدى الأولمبي العالمي عام 2015، والذي التزموا فيه “بمعارضة أي تدخل سياسي أو حكومي في استقلالية المنظمات الرياضية التي قد تتدخل في حق اللاعب في المشاركة في الألعاب الأولمبية أو غيرها من الأحداث الرياضية الكبرى التي تجسد الروح الأولمبية أيضا”.