«ميدسولتو» تُطور تطبيقها الإلكترونى للتواصل بين الأطباء ومشاركة خبراتهم العملية

قالت نادين وديع، مدير التسويق بشركة «ميدسولتو»، إن الشركة تعمل حاليًا على تطوير التطبيق الإلكترونى الذى أطلقته يوليو الماضى باسم «MedSulto»، لإتاحة التواصل بين الأطباء من مختلف الأماكن والتخصصات، وبهدف مشاركة الخبرات العملية، مضيفة أن التحول الرقمى يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات فى القطاع الطبي.

وتابعت فى تصريحاتها لـ«المال»، أنه تم بالفعل إطلاق الإصدار الأول من التطبيق فى يوليو الماضى، مشيرةً إلى أن تطوير الشركة المستمر يهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة، لافتة إلى أن التطبيق متاح حاليًا للأطباء من خلال متجرى Google store و App store.

نادين وديع: «الأبلكيشن» يتيح فرصًا مجانية لإيجاد معلومات حديثة فى مختلف التخصصات

وتابعت أن التطبيق يتيح الوصول المجانى لمحتوى طبى عالى الجودة، إضافة إلى تحديثات علمية موثوق بها عالميًا، وخدمات لدعم الأطباء ورفع مستوى الرعاية الطبية.

وأكدت أن الاستثمار فى التطبيقات الإلكترونية يجذب الكفاءات التى لديها خبرة فى هذا المجال، ويخلق بيئة وبنية تحتية تساعد على هذا التحول، خاصة أن ندرة هذه الموارد تعتبر من أهم تحديات التحول الرقمى فى القطاع الطبى بشكل عام.

وعن مساهمة التطبيق فى توفير التكلفة المالية لتقديم الخدمات الطبية، أوضحت «وديع» أن النظام الصحى يتحمل الكثير من الأعباء المادية، ويواجه الكثير من التحديات فى التواصل، ما يؤثر بشكل سلبى على جودة الخدمة.

وأشارت إلى أن التطبيق يتيح فرصًا مجانية لإيجاد معلومات طبية حديثة فى مختلف التخصصات، ومن مصادر متعددة عالميًا، وليست كلها متوافرة بشكل مجانى للأطباء، لافتًا إلى أنه يعمل أيضًا على زيادة التواصل بين كل أطراف القطاع.

وقالت إن المنصة تساعد على تعزيز فرص التواصل، ونقل الخبرات، وتبادل المعلومات، من خلال جمع الأطباء وخبراتهم واحتياجاتهم معًا؛ ما يساعد على فتح فرص جديدة للعمل والتعلم.

وأشارت «نادين» إلى أنه يوجد حاليًا العديد من التطبيقات التى تهدف لتلبية احتياجات المريض، وزيادة جودة وأمان خدمات الرعاية الصحية.

وأكدت أن تطور التطبيقات الإلكترونية فى قطاع الصحة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة سيكون له تأثير كبير فى المجتمع الطبى لخلق رحلة علاجية متكاملة، وتخفيض المصروفات، وتحسين استخدام الموارد والشفافية وجذب الاستثمارات.