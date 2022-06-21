«ميدترونيك» تخطط لطرح أدوية جديدة وقلم أنسولين ذكى فى مصر بنهاية 2022

◗❙إيمان على: صناعة أصغر جهاز تنظيم ضربات القلب فى العالم

قالت «إيمان على»، المديرة العامة الإقليمية فى أفريقيا لشركة «ميدترونيك» إنه سيتم طرح قلم الأنسولين الذكى «InPen» فى مصر بنهاية العام الحالي، ويمثل طفرة فى علاج مرضى السكرى يناسب احتياجاتهم الخاصة، لاسيما الذين يعتمدون على الحقن اليومية المتعددة، مشيرة إلى أن خطة الشركة للعام الحالى تشمل طرح أدوية جديدة لأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأضافت فى حوار خاص لـ«المال» أن نظام مضخة الأنسولين يُعد بديلًا مناسبًا للحقن المتكرر، من خلال تقديم جرعات صغيرة ودقيقة من الأنسولين سريع المفعول، وبإمكان نظام المضخة الأكثر تطورًا توقع احتياجات الإنسان من الأنسولين، وضبط توصيل الأنسولين حتى 288 مرة فى اليوم، وبالتالى يصحح مستويات الجلوكوز المرتفعة والمنخفضة تلقائيًا لمساعدة المزيد من مرضى السكرى من النوع الأول على الوصول إلى منسوب السكر المستهدف فى الدم بجهد أقل.

وأشارت إلى مفاوضات شركة «ميدترونيك» لطرح نظام الجراحة بمساعدة الروبوت «Hugo» فى مصر قريبًا، إذ تسهم الجراحة بمساعدة الروبوت والأجهزة الطبية المُصغرة الحجم، والذكاء الاصطناعى فى الكشف عن إمكانات غير محدودة للارتقاء برعاية المرضى، ومساعدة المستشفيات فى الوقت نفسه على تعزيز كفاءتها التشغيلية وخفض تكاليفها على المدى البعيد.

وأوضحت أن نظام الجراحة بمساعدة الروبوت «Hugo» يسهم فى تعزيز قدرة الجراحين على رؤية الخلل، وتسهيل إجراء العمليات الجراحية وتعزيز دقتها، فى ظل توفير المزيد من المرونة بفضل سهولة نقل جهاز الروبوت من غرفة إلى أخرى وتوافقه مع الأدوات الجراحية الموثوق بها، كما يتيح هذا النظام للأطباء إجراء العمليات الجراحية بمساعدة الروبوت عن بُعد، وذلك إلى جانب إتاحة فرص التدريب من مواقع متعددة.

وأكدت إيمان على سعى الشركة إلى الاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر، موضحة أنَّ مستشفى «إيليت» مثال مهم على علاقات التعاون التى تجمع «ميدترونيك» بمستشفيات القطاع الخاص، حيث تلتزم الشركة بالتعاون مع المستشفيات فى القطاعين الخاص والعام.

وأعلنت «مستشفى إيليت» و«ميدترونيك» عن افتتاح مشروع بالتعاون المشترك؛ لتوفير خدمات الرعاية المتقدمة لمرضى السكتة الدماغية، وبالتحديد فى الإسكندرية والمدن المجاورة لها، عبر إنشاء مركز شامل.

وأسهمت هذه الشراكة فى إعداد مركز رعاية خاص لمرضى السكتة الدماغية وتجهيزه بأحدث الأدوات والحلول؛ لتقييم وتعزيز مسارات رعاية مرضى السكتة الدماغية منذ لحظة وصولهم إلى قسم الطوارئ وأثناء تحركهم بسيارة الإسعاف.

وقالت إيمان على إن التحسن المستمر فى استمرارية الرعاية منذ ظهور السكتة الدماغية وصولًا إلى مرحلة ما بعد العلاج، أمر بالغ الأهمية لضمان حصول المرضى على العلاج الجيد فى الوقت المناسب، موضحة أنه يمكن للشركة والمستشفيات المتخصصة فى علاج السكتة الدماغية تعزيز فرص وصول المرضى إلى العلاجات المتقدمة من خلال مواجهة المشكلات؛ لتحديد الفجوات فى تقديم الخدمات الطبية ومعرفة الأسباب الجذرية ثم تنفيذ التغييرات لتحقيق الكفاءات وتحسين الرعاية عبر التنسيق المشترك، مؤكدة التعاون لتطوير حل متخصص يدعم المستشفيات فى تحقيق نتائج سريرية ومالية أفضل فى رعاية السكتة الدماغية، بالإضافة إلى العمل لتعزيز محفظة «ميدترونيك» من أجهزة علاج السكتة الدماغية لخدمات التشخيص والرعاية.

وأكدت سعى الشركة إلى رعاية أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسكري، والجراحة محدودة التوغل، مشيرة إلى امتلاك «ميدترونيك» أكثر من 200 موظف، ما يعزز من التعاون مع قطاع الرعاية الصحية، لتقديم خدمة أفضل للمرضى فى مصر، لافتة إلى وضع تصور جديد للرعاية الصحية من خلال برامج التدريب والتعليم القوية التى تسهم فى إدخال تقنيات جديدة إلى مصر والأسواق الناشئة فى إفريقيا.

وأوضحت الدكتورة إيمان على وجود تعاون بين «ميدترونيك» مع الجهات الحكومية، وهيئة الشراء لتوفير أجهزة طبية، مؤكدة رغبة الشركة فى تعزيز هذا التعاون دائمًا.

وعن إسقاط «ميدترونيك» حقوق الملكية الفكرية الخاصة بأجهزة التنفس الصناعى التى تملكها فى بداية حائجة كورونا، قالت إن رسالة «ميدترونيك» تحتم العمل من أجل تخفيف آلام المرضى واستعادة عافيتهم ومنحهم خدمات طبية لائقة، موضحة اتباع الشركة مجموعة معايير أخلاقية، إضافة إلى شروط صارمة لجودة وسلامة الأجهزة الطبية بشكل عام.

وأكدت أن جائحة كورونا حالة استثنائية، خاصة أنه كان هناك حاجة إلى دعم خاص لقطاع الصحة العامة والاستجابة الطبية لدى الوكالات والجهات الحكومية فى جميع أنحاء العالم، ما دفع «ميدترونيك» إلى مشاركة مواصفات التصميم لأحد أجهزة التنفس الصناعى الخاصة بها، وذلك لتمكين الدول من تقييم خيارات تصنيع أجهزة التنفس الصناعى السريعة، ومساعدة الأطباء والمرضى فى المواجهة مع فيروس كورونا.

وأضافت أن السماح بتصنيع مضخات الأنسولين عملية مُعقدة، وتمر بعدة مراحل إذ تعمل «ميدترونيك» دائمًا على تقييم احتياجات التصنيع المحلى والقدرات المتوافرة مع حرص الشركة على مراعاة معايير السلامة والجودة حيث تصمم الشركة تقنيات طبية بتكنولوجيا مُتقدمة قادرة على تغيير حياة المرضى نحو الأفضل، وتسخدم أدوات مثل الذكاء الاصطناعي، والجراحة بمساعدة الروبوتات، وتحليلات البيانات والنمذجة التنبؤية، لإطلاق مرحلة جديدة ومبتكرة فى الطب الفردى المصمم وفق احتياجات كل مريض، موضحة أنَّ هذه التقنيات ساهمت فى تقدم الأجهزة الطبية بشكل مُذهل مثل صناعة أصغر جهاز تنظيم ضربات القلب فى العالم، والذى يعادل حجم كبسولة.