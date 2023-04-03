ميدبنك:44% ارتفاعا في محفظة القروض المشتركة..وزيادة ائتمان الشركات

حقق

نجاحات ميد بنك بالسوق المصرفي المصري خلال النصف الثاني من 2022

ارتفاعا في محفظة القروض المشتركة بنسبة نحو 44%، والزيادة في محفظة ائتمان الشركات بنسبة 53% بنهاية عام 2022. وشملت القروض المشتركة التي ساهم ميدبنك في تمويلها خلال النصف الثاني من العام الماضي، المشاركة في تمويل احتياجات مجموعة صناعية كبرى بمبلغ 3 مليارات جنيه، حيث بلغت حصة ميدبنك من هذا التمويل 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى العمل على إنهاء الإجراءات الخاصة بتمويل اثنتين من كبار الشركات العاملة في مجال المقاولات وقطاع التطوير العقاري شركتين بنحو 600 مليون جنيه .

وحقق ميدبنك، عدداً كبيراً من النجاحات البارزة بالسوق المصرفي المصري خلال النصف الثاني من عام 2022، حيث كان له نشاط بارز خلال تلك الفترة في تقديم وتمويل الخدمات البنكية للأنشطة ذات القيمة المضافة بمختلف القطاعات الاقتصادية، والمساهمة الفعالة في تمويل القروض المشتركة والسندات، بما ينعكس بصورة إيجابية على تحقيق النمو الاقتصادي والنهوض بعدد من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع الصناعي والعقاري وغيرهما.

تأتي هذه النجاحات في إطار استراتيجية ميدبنك«نعمل لمستقبلك» التي تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتعزيز آليات الشمول المالي، والتحول الرقمي، وتقديم أفضل الخدمات المصرفية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى حرص ميدبنك على المشاركة في كافة مبادرات البنك المركزي لدعم القطاعات الاقتصادية والخدمية المختلفة، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية.

وجمع الطرح الخاص بسندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من أكبر المؤسسات المالية في السوق المصرفي المصري، حيث تم تغطية إصدار هذه السندات من قبل 11 بنكاً، خاصة وأن هذا الطرح يعد أكبر إصدار لسندات التوريق في تاريخ أسواق المال المصرية لتستفيد هيئة المجتمعات العمرانية منه في دعم تطوير المناطق العمرانية الجديدة ومدن الجيل الرابع ومنها، العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة.

وشارك ميدبنك في طرح السندات المحالة من شركة تمويل للتمويل العقاري إلى شركة تمويل للتوريق بمبلغ 4 مليارات جنيه، حيث ياتى الإصدار الأول من هذا الطرح بقيمة 1.598 مليار جنيه ليتم الطرح على 5 شرائح لمدد تتراوح بين 13 و119 شهراً والتي استحوذ ميدبنك على حصة منها تبلغ نحو 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى المساهمة في طرح السندات المحالة من شركة بي تك للتجارة والتوزيع إلى تمويل للتوريق بمبلغ 5 مليارات جنيه، حيث يأتي الإصدار الأول من هذا الطرح بقيمة إجمالية 1.038 مليار جنيه يتم إصدارها على 3 شرائح لمدة تصل إلى 12 شهراً، وقد استحوذ ميدبنك على حصة منها تبلغ نحو 50 مليون جنيه، إلى جانب المشاركة في طرح السندات المحالة من شركة حالاً للتمويل الاستهلاكي إلى شركة كابيتال للتوريق بمبلغ 3 مليارات جنيه، حيث يأتي الإصدار الأول من البرنامج الثالث لهذا الطرح بقيمة إجمالية تبلغ 978 مليون جنيه والتي تصدر على 4 شرائح لمدة تصل إلى 32 شهراً، وقد استحوذ ميدبنك على حصة منها تبلغ نحو 100 مليون جنيه.

وذكرت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة، أن ميدبنك يتبني استراتيجية ممنهجة يركز من خلالها على تعزيز حصة البنك السوقية وزيادة معدل النمو للمحفظة الائتمانية والربحية خلال الأعوام المقبلة، ولذلك يحرص ميدبنك على إتباع خطوات فعالة استناداً إلى أحدث الأساليب والممارسات العالمية التي يتم تطبيقها في الدول الرائدة لإعادة تشكيل هيكلة كاملة، وذلك لتقديم أحدث الخدمات المصرفية الشاملة والمبتكرة التي تستهدف مختلف شرائح العملاء، بما يدعم جهود الدولة للتحول من مجتمع نقدي إلى مجتمع غير نقدي.