«ميدبنك» يفوز بجائزة «جلوبال بيزنيس» الدولية كأكثر البنوك نموًا في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2022

فاز ميدبنك بجائزة جلوبال بيزنيس 2022، لكونه البنك الأكثر نموًا بين البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وينتهج قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بـ ميدبنك استراتيجية توسعية قابلة للتطوير تركز على القيادة المستدامة؛ ما يجعله واحد من أسرع القطاعات نموًا وأكثرها تفضيلًا من بين نظيره في القطاع المصرفي المصري.

وتمنح مجلة جلوبال بيزنيس الدولية هذه الجائزة من خلال مجلة جلوبال بانكينج أند فاينانس ريفيو العالمية التي تنتقي أفضل المؤسسات بتقييم نخبة من الخبراء في مختلف المجالات وفقًا لعدد من المعايير الفنية لتحليل نتائج الشركات والمؤسسات.

وبهذه المناسبة، أعرب عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ ميدبنك، عن سعادته بحصول البنك على جائزة أكثر البنوك نموًا في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي جاءت نتيجة لجهود حثيثة من كافة العاملين بالقطاع وبالبنك، قائلًا: “سعداء بتكريمنا من مجلة جلوبال بيزنيس الدولية؛ وهو ما يؤكد ريادة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك في السوق المصرفي المصري”.

وأردف قائلًا: “حرصنا على التوسع في خدماتنا لتصبح أكثر شمولًا؛ من خلال تطبيق أحدث الأساليب والحلول البنكية، وذلك في إطار جهودنا لدعم الشمول المالي. وشملت خطتنا التطوير للبنية التحتية والهندسية والتكنولوجية لمواكبة أحدث النظم المصرفية؛ وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات بما يسهم في تنويع قاعدة العملاء ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة”.

وتابع: “يأتي ذلك في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة والبنك المركزي المصري؛ لتعظيم الاستفادة لكل قطاعات المجتمع وتحقيق النمو المستدام.

استراتيجية الشركات الصغيرة والمتوسطة في ميدبنك

وأشار إلى أنه تم وضع استراتيجية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بميدبنك في منتصف عام 2021 استنادًا إلى أحدث الأساليب والممارسات العالمية التي تطبق في الدول الرائدة في مجال خدمة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك بهدف النهوض بهذا القطاع.

وأكد أنه تمت إعادة هيكلة شاملة بما يخدم توجه ميدبنك للتوسع في هذا المجال؛ من خلال تطبيق نموذج عمل مستحدث يرتكز على تطبيق مبدأ الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء يتمثل في التركيز على التوسع في تمويل الأنشطة الصناعية والخدمية؛ عبر زيادة حجم المحفظة للتمويل الأنشطة الصناعية والخدمية بما فيها المقاولات كونها تساعد في توفير فرص عمل.

وأوضح «الجارحي« أن البنك حقق نموًا في حجم محفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلغ 57% في نهاية شهر سبتمبر الحالي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021؛ مما يعكس نسبة نمو 78% مقارنة بنظيرها بنهاية يونيو 2021، وذلك منذ تفعيل استراتيجيه قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أن ميدبنك يطبق استراتيجية متكاملة للتطوير الشامل وإعادة الهيكلة وتنمية كل القطاعات وتطوير البنية التكنولوجية بما يتواكب مع متغيرات القطاع المصرفي، وبما يسهم في تنويع قاعدة العملاء؛ وتعزيز النشاط المصرفي، وذلك في ضوء التوجه الإستراتيجي للدولة والبنك المركزي المصري لتعظيم الاستفادة لكل قطاعات المجتمع وتحقيق النمو المستدام.

“MID-GO انطلق بطموحك”

جدير بالذكر أن ميدبنك أطلق “MID-GO انطلق بطموحك” في إطار الاستراتيجية الجديدة للبنك التي أطلقها تحت شعار “نعمل لمستقبلك”، والتي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ويوفر “MID-GO انطلق بطموحك” حزمة من الخدمات البنكية والحلول التمويلية والخدمات غير المالية التي يتم تقديمها الى عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع احتياجات كل شريحة، والتي تدعم نمو وتوسع تلك المشروعات من خلال إجراءات بسيطة وسريعة.

ومن المخطط إتاحة برامج تمويلية متخصصة وعروض مميزة للخدمات والمنتجات البنكية المخصصة لأصحاب الشركات التي تندرج تحت شريحة العملاء المستهدفة.