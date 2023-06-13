«ميدبنك» يعيد افتتاح فرع بورسعيد بعد تطويره وتزويده بأحدث النظم المصرفية

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خطة ميدبنك التوسعية

، فرعا له بمحافظة بورسعيد بعد تجديده وتطويره ليتماشى مع استراتيجيته الطموح التي أطلقها تحت شعار “نعمل لمستقبلك” والتي تهدف إلى تحقيق التطوير الشامل والنمو، حيث راعت تجهيزات فرع بورسعيد تعزيز الاستدامة وتيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك، ليتواكب ذلك مع خطط البنك المركزي في تطوير عمل القطاع المصرفي وفقاً لأحدث التكنولوجيات والأعراف المصرفية العالمية.

وأضاف في بيان أنه يأتي ذلك في إطار خطة ميدبنك التوسعية التي تستهدف زيادة قاعدة العملاء وعدد فروع البنك، وتفعيلاً لاستراتيجية البنك لإعادة الهيكلة والتطوير والرقمنة، بجانب توسيع نطاق الخدمات البنكية التي يقدمها ميدبنك للوصول لكافة العملاء الحاليين والجدد في جميع المحافظات.

ميدبنك

شهدت فعاليات الافتتاح حضور اللواء عادل الغضبان، محافظ مدينة بورسعيد وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وعدد من قيادات ميدبنك منهم أحمد مدحت، رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع، وكريم وهبه، رئيس إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، والمهندسة نيلي شهاب الدين، رئيس الإدارة الهندسية وغيرهم، وتفقد الحضور أقسام الفرع التي تم تجهيزها بجميع الإمكانيات وفقاً لأحدث النظم والمعايير، وكذلك التجهيزات الخاصة باستقبال ذوي الهمم، بما يمنح عملاء البنك تجربة مصرفية متكاملة تلبي احتياجاتهم المختلفة وتمكنهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بسهولة ويسر.

أكد عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك، أن الاستراتيجية الجديدة لميدبنك تولي اهتماماً كبيراً بتحقيق التحول الرقمي وتعزيز آليات الشمول المالي من خلال خدمات مصرفية متنوعة تلبي كافة احتياجات العملاء، ولكافة أفراد المجتمع، إيماناً من ميدبنك بأهمية تحقيق أهداف الشمول المالي لخدمة جميع شرائح المجتمع بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأوضح أحمد مدحت، رئيس قطاع شبكة الفروع والمبيعات والتوزيع بميدبنك، أن فرع بورسعيد تم تزويده برصيف منحدر لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات المصرفية، وشاشات ناطقة مترجمة بلغة الإشارة لعرض شروط وأحكام المنتجات والخدمات المصرفية لتعريف ذوي الهمم بالخدمات المصرفية التي يقدمها البنك، كما تم توفير ماكينة صراف آلي مجهزة بأرقام بارزة وفقاً لطريقة “برايل” لتشجيع ذوي الهمم على الاستفادة من الخدمات المالية والمصرفية، واعتماد أحدث الوسائل والإمكانيات التي تتيح للعملاء إجراء العديد من المعاملات المصرفية بمنتهى السهولة والراحة والأمان للعملاء.

وأكد مدحت أن البنك ينتهج خطة توسعية طموحة تتضمن تطوير وتحديث شبكة الفروع وإنشاء فروع جديدة مجهزة بجميع الإمكانيات وفقا لأحدث النظم والمعايير، بهدف التوسع في تقديم خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية والعمل على تحقيق الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وتوفير الراحة والسرعة لعملاء البنك في أداء الخدمات المصرفية المتميزة.

وأضاف أن تطوير فرع بورسعيد وإعادة افتتاحه يأتي كخطوة هامة في خطة البنك لتوسيع قاعدة العملاء، خاصة أن استراتيجية ميدبنك تهدف إلى التطوير الشامل والنمو لتتواكب مع خطط وطموحات البنك المركزي في تطوير عمل القطاع المصرفي المصري، ليتواكب مع أحدث التكنولوجيات والأعراف المصرفية، موضحاً أن البنك قام بإعداد وتدريب كوادر مصرفية متميزة للتعامل بلغة الإشارة وقراءة الشروط والأحكام الخاصة بعقود المنتجات والخدمات المصرفية لذوي الهمم لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية لهم.

تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية ميدبنك نجحت في تحقيق معدلات غير مسبوقة في زيادة عدد عملاء البنك وابتكار منتجات وخدمات تلبي مختلف احتياجاتهم، من خلال التطوير الشامل للبنية التحتية للبنك وفروعه، وكذلك تعديل السياسات والإجراءات الداخلية وتأهيل وإعداد الكوادر البشرية لتكون مؤهلة للتعامل بكل سهولة مع كافة شرائح العملاء.