ميدبنك يعقد ندوات تثقيفية في محافظات مصر لأكثر من 1500 شخص

نظمت إدارة الشمول المالي لميدبنك، جولة في محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد، بجامعة حلوان وجامعة ٦ أكتوبر ونادي بورسعيد الرياضي بحضور أكثر من 1500 شخص، قدمت من خلالها دورات تدريبية وندوات تثقيفية وتوعوية عن الوعي المالي والمنتجات والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لتعزيز الشمول المالي.

كما عقدت ندوة حول الشمول المالي بنادي بورسعيد الرياضي، حضرها أكثر من 600 عضواً وشخصية عامة بالمحافظة، عرضت خلالها المنتجات والخدمات المصرفية والحلول البنكية التي تتناسب مع الفئات المستهدفة من الشمول المالي مثل الحسابات المعفاة من مصاريف فتح الحساب وبدون حد أدنى للرصيد وبطاقات خصم ميزة المقدمة مجانا للعملاء، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري وفي إطار مشاركة ميدبنك في فعاليات الشمول المالي للاحتفال باليوم العالمي للشباب.

و شارك ميدبنك في الدورة التجارية الخامسة والثلاثون لكليات التجارة بالجامعات المصرية والتي نظمتها جامعة حلوان، تضمنت عقد محاضرتين لطلاب كليات التجارة بجامعة حلوان لأكثر من 650 طالباً، بالإضافة إلى عقد ست محاضرات لطلاب جامعة 6 أكتوبر ضمن بروتوكول التعاون القائم بين البنك وبين الجامعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية ميدبنك التي تتماشى مع خطة البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي والتحول الرقمي، وتولي اهتماماً كبيراً بالارتقاء بجودة حياة الشباب، وتطوير نمط تعاملهم مع الحياة العملية، بما يساهم في تمكينهم اقتصادياً واجتماعياً ونشر الوعي المصرفي لديهم، إيماناً بأهمية دور الشباب في تنمية المجتمع.