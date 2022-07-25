«ميدبنك» يطلق «MID-GO» لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن ميدبنك عن إطلاق “MID-GO انطلق بطموحك” في إطار إستراتيجيته التي ترتكز على تطوير البنية التحتية وتطوير مختلف الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتطبيق نموذج عمل فعال، وفقا لأحدث الأساليب والممارسات الدولية، وبما يتوافق مع خطط البنك المركزي في النهوض بذلك القطاع مما له من أهمية في دفع عجلة الاقتصاد القومي، ونمو الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للشباب.

ويأتي إطلاق “MID-GO انطلق بطموحك” في إطار الإستراتيجية الجديدة للبنك التي أطلقها تحت شعار “نعمل لمستقبلك”، والتي تولي اهتماما كبيرا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال توفير مختلف الحلول البنكية والتمويلية التي تدعم نمو وتوسع تلك المشروعات بهدف تطوير وتنمية أعمال تلك الشريحة من العملاء. ويستهدف “ميدبنك” إلى تحقيق نسبة 25% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحد أقصي نهاية العام الحالي وفقا لتعليمات البنك المركزي.

وأشار عمرو الجارحي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لميدبنك إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد أحد أهم محاور الإستراتيجية الجديدة التي أطلقها ميدبنك تحت شعار “نعمل لمستقبلك”، والتي تولي اهتماما كبيرا بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. حيث تم استقطاب كوادر مصرفية، بهدف إعادة هيكلة قطاع الائتمان بما يواكب تطورات السوق وتوجهات البنك المركزي أخذاً في الاعتبار إستراتيجية البنك الموضوعة في هذا الشأن.

وأضاف أن البنك يسعى للمشاركة بقوة في مبادرات الدولة المختلفة، بدءا من الشمول المالي مرورا بالمشاركة في تمويل المشروعات المختلفة حتى التحول الرقمي ودعم المشروعات الكبرى التي تساهم في تنمية الاقتصاد القومي.

وأكدت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان المصرفي والقروض المشتركة بميدبنك، أن البنك يولي اهتماما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا لرؤيتنا الإستراتيجية للتوسع في هذا المجال لتوفير الاحتياجات المالية التي تساعدهم على النمو والتوسع والتحول إلى شركات كبرى. وأضافت أن ميدبنك يعمل على زيادة نسبة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25% بنهاية عام 2022 وفقا لتعليمات البنك المركزي في هذا الشأن، وأنه تم الوصول بنسبة التمويل الموجهة إلى شريحة الشركات الصغيرة في نهاية شهر مايو 2022 إلى 10%.

وأضاف أحمد جابر, رئيس قطاع ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة بميدبنك قائلاً: “تم وضع إستراتيجية ميدبنك في منتصف عام 2021 استنادا إلى أحدث الأساليب والممارسات العالمية التي يتم تطبيقها في الدول الرائدة في مجال خدمة وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة،بهدف النهوض بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم بالفعل إعادة هيكلة شاملة بما يخدم توجه “ميدبنك” للتوسع في هذا المجال، من خلال تطبيق نموذج عمل مستحدث يرتكز على تطبيق مبدأ الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء يتمثل في التركيز على التوسع في تمويل الأنشطة الصناعية والخدمية من خلال زيادة حجم المحفظة للتمويل الأنشطة الصناعية والخدمية بما فيها المقاولات كونها تساعد في توفير فرص عمل”.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي يستحوذ حاليا على النسبة الأكبر من المحفظة بما يقرب من 30% حيث بلغت نسبة نمو محفظة ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة في نهاية مايو من العام الحالي 60% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق و40% مقارنة بنهاية عام 2021 مما يعكس اهتمام ميدبنك بالتوسع في هذا المجال وتقديم أفضل الحلول البنكية والخدمات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات الأنشطة المختلفة من خلال إجراءات بسيطة وسريعة.

ويشمل “MID-GO انطلق بطموحك” حزمة من الخدمات البنكية والحلول التمويلية التي يتم توفيرها لعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع احتياجات كل شريحة أخذا في الاعتبار طبيعة تعامل المؤسسات المالية مع عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة وما يتطلبه من مرونة وسهولة وسرعة في تلبية احتياجات العملاء، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير مجموعة متميزة من الخدمات غير المالية بهدف تطوير أداء الشركات ونمو الأعمال وذلك من خلال عدة محاور من أهمها بناء شراكات مع مقدمي تلك الخدمات، كما أنه من المخطط إتاحة عروض مميزة للخدمات والمنتجات البنكية المخصصة لأصحاب الشركات التي تندرج تحت شريحة العملاء المستهدفة.